Ürdün'de Kovid-19 vakalarında günlük en yüksek artış kaydedildi

AMMAN (AA) - Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 54 vaka tespit edildi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 18 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 2 bin 54 kişinin virüse yakalandığı belirtildi.



Açıklamada, toplam ölü sayısının 225'e, vakaların 28 bin 127'ye, iyileşenlerin 6 bin 766'ya yükseldiği ifade edildi.

Bu arada son 24 saatte tespit edilen 2 bin 54 yeni vaka, ülkede salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.



- Ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Hükümet Sözcüsü Ali Ayid, hükümetin ülke genelinde cuma sabahı 01.00'de başlayıp, pazar günü 01.00'e kadar kapsamlı sokağa çıkma yasağını uygulamaya devam edeceğini açıkladı.



Ürdün yönetimi, 8 Ekim Perşembe gecesinden itibaren iki gün süreyle sokağa çıkma yasağı uygulamıştı.



