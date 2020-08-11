Ürdün ve Mısır'dan Lübnan'a Beyrut için yardım sözü

BEYRUT (AA) - Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamayla sarsılan Lübnan'a, Ürdün ve Mısır'dan insani yardım ve yeniden imar için destek sözü verildi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri, Beyrut Limanı patlaması nedeniyle Lübnan'a dayanışma ziyaretinde bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'yi Baabda Sarayı'nda kabul etti. Safedi görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Lübnan'ın acısını paylaştıklarını ve Cumhurbaşkanı Avn'a patlamanın yansımalarıyla mücadelede yalnız olmadığı mesajını ilettiklerini söyledi.

İhtiyaç olduğu sürece Ürdün sahra hastanesinin Lübnan'da kalacağını belirten Safedi, yardımların niteliği ve boyutuna ilişkin ayrıntı vermeden "Beyrut'a ilki perşembe günü olmak üzere yardım uçakları gönderilecek." dedi.

Öte yandan Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Şukri'nin 6 ana klinik şeklinde hizmet veren Mısır sahra hastanesinin işleyişini denetlediği belirtildi.

Bakan Şukri, ülkesinin hava yoluyla gıda ve insani yardım göndereceğini ve buna ek olarak da ayrıntı paylaşmadan hava yoluyla Beyrut'un yeniden imarı için yardım göndereceğini kaydetti.

- Beyrut Limanı'ndaki patlama



Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 163 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bin kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.



Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.



Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme gelmişti.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, dün Hükümet Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, Beyrut Limanı'ndaki patlamayı "devlet yönetiminde kök salmış yolsuzluğun sonucu" olarak değerlendirerek istifasını açıklamıştı.







