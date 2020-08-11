  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ürdün ve Mısır'dan Lübnan'a Beyrut için yardım sözü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri Beyrut Liman patlaması sonrasında Lübnan'a dayanışma ziyaretinde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-08-11 16:45:56 -
Ürdün ve Mısır'dan Lübnan'a Beyrut için yardım sözü

BEYRUT (AA) - Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamayla sarsılan Lübnan'a, Ürdün ve Mısır'dan insani yardım ve yeniden imar için destek sözü verildi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri, Beyrut Limanı patlaması nedeniyle Lübnan'a dayanışma ziyaretinde bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'yi Baabda Sarayı'nda kabul etti. Safedi görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Lübnan'ın acısını paylaştıklarını ve Cumhurbaşkanı Avn'a patlamanın yansımalarıyla mücadelede yalnız olmadığı mesajını ilettiklerini söyledi.

İhtiyaç olduğu sürece Ürdün sahra hastanesinin Lübnan'da kalacağını belirten Safedi, yardımların niteliği ve boyutuna ilişkin ayrıntı vermeden "Beyrut'a ilki perşembe günü olmak üzere yardım uçakları gönderilecek." dedi.

Öte yandan Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Şukri'nin 6 ana klinik şeklinde hizmet veren Mısır sahra hastanesinin işleyişini denetlediği belirtildi.

Bakan Şukri, ülkesinin hava yoluyla gıda ve insani yardım göndereceğini ve buna ek olarak da ayrıntı paylaşmadan hava yoluyla Beyrut'un yeniden imarı için yardım göndereceğini kaydetti.

- Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 163 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bin kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme gelmişti.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, dün Hükümet Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, Beyrut Limanı'ndaki patlamayı "devlet yönetiminde kök salmış yolsuzluğun sonucu" olarak değerlendirerek istifasını açıklamıştı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MİT’in istihbarat uçağını ASELSAN donata
Teknoloji

MİT’in istihbarat uçağını ASELSAN donata

ASELSAN tarafından iletişim ve elektronik istihbaratı gibi özelliklerle donatılacak olan ilk sinyal uçağı Bombardier Challenger 600, MİT'in ..
Anket sonuçlarını yayınladı... CHP'nin anketçisinden Muharrem'e 'İnce' operasyon!
Siyaset

Anket sonuçlarını yayınladı... CHP'nin anketçisinden Muharrem'e 'İnce' operasyon!

CHP'nin anketçisi Hakan Bayrakçı'nın yaptırdığı son ankette Muharrem İnce'nin kuracağı iddia edilen yeni partiye verilecek olan desteği açık..
Türkiye Yunanistan'ı S-400'lerle mi vuracak? Olay sözler
Gündem

Türkiye Yunanistan'ı S-400'lerle mi vuracak? Olay sözler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Ege ve Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili kritik bir paylaşımda bulundu.

Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı