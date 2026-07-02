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Teknoloji NATO Ankara Zirvesi'nde Türk savunma sanayi ürünleri vitrine çıkacak
Teknoloji

NATO Ankara Zirvesi'nde Türk savunma sanayi ürünleri vitrine çıkacak

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NATO Ankara Zirvesi'nde Türk savunma sanayi ürünleri vitrine çıkacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu 2026 dolayısıyla TUSAŞ'ta üst düzey katılımlı resepsiyon verilecek. Etkinlikte, Türk savunma sanayi ürünleri sergilenecek ve yerli hava platformları gösteri uçuşu icra edecek.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu 2026 dolayısıyla stratejik bir etkinliğe imza atacak.

NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu 2026 kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün ev sahipliğinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki tesislerinde üst düzey katılımlı bir resepsiyon gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin savunma sanayi kabiliyetlerinin, uluslararası işbirliklerinin ve müttefiklik ruhunun öne çıkarılacağı programa geniş çaplı katılım sağlanacak.

Resepsiyona, NATO ve müttefik ülkelerin askeri ve sivil üst düzey yetkilileri ile uluslararası savunma sanayi şirketlerinin yöneticileri iştirak edecek.

Türk savunma sanayi ürünlerinin katılımcılar için sergileneceği etkinlikte, havacılık platformları da gökyüzünde yerini alacak.

Program kapsamında milli hava platformları gösteri uçuşları yapacak.

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