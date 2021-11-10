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Dünya Ürdün ve BAE arasında kritik görüşme
Dünya

Ürdün ve BAE arasında kritik görüşme

Ürdün ve BAE arasında "bölgesel meselelere yönelik koordinasyon" konusu görüşüldü.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 19:11:00 -
Ürdün ve BAE arasında kritik görüşme

Ürdün ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, bölgesel meselelere yönelik koordinasyon ve bölgedeki krizleri çözme yollarını görüştü.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile halihazırda ülkeyi ziyaret eden BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan arasında iki ayrı görüşme gerçekleşti.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, BAE'li Bakan Bin Zayid'i başkent Amman'daki El-Huseyniye Sarayı'nda kabul etti.

Başta ekonomi olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkileri her alanda geliştirme yollarının ele alındığı görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve yaşanan krizlere siyasi çözüm bulma çabaları ele alındı; başta Filistin sorunu olmak üzere ortak öneme sahip meselelerde koordinasyon ve istişarenin sürdürülmesi vurgusu yapıldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre de, Bakan Eymen es-Safedi BAE'li mevkidaşıyla bir araya geldi.

İki bakan, "tarihi geçmişi olan stratejik kardeşlik ilişkilerini yansıtacak şekilde, iki ülke arasında çeşitli alanlarda iş birliğini geliştirmenin yollarını" ele aldı.

Görüşmede, güvenlik ve istikrarın sağlanması için bölgesel meselelere ve bölgedeki krizlerin çözümüne yönelik koordinasyonu devam ettirme vurgusu yapıldı.

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Suriye'de Mart 2011'de patlak veren iç savaşın başlamasından bu yana dün Şam'a gerçekleştirdiği ilk ziyaretinde, rejimin lideri Beşşar Esed ile bir araya gelmişti.

Al Nahyan, Suriye ziyaretinin ardından da Ürdün'e gelmişti.

BAE ve Esed rejimi arasındaki diplomatik ilişkiler, Suriye'de iç savaşın Mart 2011'de patlak vermesiyle kesilmişti.

Bir dönem Suriye'deki muhalefete destek veren Abu Dabi yönetimi, 27 Aralık 2018'de yaklaşık 7 yıldır kapalı olan Şam Büyükelçiliğini Esed rejimi ile ilişkilerin normalleşmesi amacıyla aktif hale getirmişti.

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