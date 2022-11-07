Ürdün Kralı'ndan 'ölümcül risk' uyarısı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, iklim değişikliğinin ölümcül risklerinin gitgide arttığını ve bunun bedelini gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere dünyanın ödediğini ifade etti.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'nda (COP27) konuştu.

2. Abdullah, iklim değişikliğinin ölümcül risklerinin giderek artmaya devam ettiğini ve bunun bedelini gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere dünyanın ödediğini vurguladı.

BM İklim Değişikliği Konferansı'nın önünde acil bir görevi olduğuna işaret eden Kral 2. Abdullah, bunun somut bir değişim meydana getirebilmek, sonuçlara çok hızlı ve etkili şekilde ulaşabilmek adına iklim değişikliği meselesini yeni bir düzeyde ele alacak bir dizi önlem başlatmak olduğunu söyledi.

Kral 2. Abdullah, ülkesinin bu konudaki sorumluluğuna bağlı olduğunu, iklim değişikliği meselesinin Ürdün için yeni olmadığını, tüm bölgenin karşı karşıya kaldığı tehditlere ülkesinin maruz kaldığını belirtti.

İklim değişikliğinin etkileri karşısında mülteciler ve ev sahibi ülkeler

BM'nin "iklim değişikliğinin etkileri karşısında en savunmasız olanların dünyadaki mültecilerin ve ev sahibi ülkelerin olduğunu kabul ettiğini" aktaran Kral 2. Abdullah, bu krizi ele almak için Ürdün'ün iklim değişikliğinin yükünü taşıyan ev sahibi ülkeleri desteklemeye öncelik vermek amacıyla "iklim-mülteci bağlantısı" isimli bir girişim sunduğunu ifade etti.

Ürdün Kralı, onaylanması kapsamında söz konusu girişime katılım çağrısında bulundu.

2. Abdullah ayrıca iklim değişikliği konusunda günümüzde her zamankinden fazla deneyim, teçhizat gibi fırsatlara sahip olunduğuna dikkati çekti.

İklim değişikliğiyle mücadelede başarılı olmak için iki nokta üzerinde duran Ürdün Kralı, bunların "iklim değişikliği ve ekonomik kalkınmayla başa çıkma önlemlerinde entegrasyonun sağlanması ile uluslararası ve bölgesel düzeyde yakın iş birliği" olduğunu belirtti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, iklim değişikliği konusunda başarılı projelere sahip olan ülkesinin, yeşil kalkınma için bölgesel bir merkez olmaya istekli olduğunu ve ülkesinin bu bölgenin gücünü artırmak için Mısır, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve diğer ülkelerle ortaklaşa çalıştığını aktardı.

Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde dün başlayan ve iklim değişikliğiyle mücadele alanında dünyadaki en kapsamlı zirve olan İklim Değişikliği Konferansı, 18 Kasım'a kadar devam edecek.

Yaklaşık 190 ülkeden 100'ün üzerinde yetkili ile 40 binden fazla katılımcının beklendiği konferansta, sera gazı emisyonlarını azaltma planları, iklim değişikliğine adaptasyon, gelişmekte olan ülkelere taahhüt edilen iklim tazminatı gibi konular en önemli gündem maddelerini oluşturuyor.