Ürdün Kralı, Almanya Savunma Bakanıyla "stratejik ortaklığı" görüştü

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer ile savunma başta olmak üzere iki ülke arasındaki "stratejik ortaklığı" görüştü.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kral Abdullah'ın, Ürdün'e resmi ziyarette bulunan Almanya Savunma Bakanı Karrenbauer'i başkent Amman'da kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede başta savunma olmak üzere iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin güçlendirilmesi, bölgesel gelişmeler ile bölgede istikrar ve barışın sağlanmasının yanı sıra terörle mücadeleye yönelik uluslararası çabalar ve bu konuda iş birliği ile koordinasyonun artırılması gibi konular ele alındı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesine çeşitli alanlarda sağladığı destek dolayısıyla Almanya'ya şükranlarını ifade etti.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer'in Ürdün'e ne zaman ulaştığı ve ziyaretin ne kadar süreceğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Ürdün'ün doğusundaki Ezrak Hava Üssü'nde, terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan uluslararası koalisyona destek kapsamında, 300 civarında Alman askeri görev yapıyor.



