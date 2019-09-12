Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan iki devletli çözüm vurgusu

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin konusunda iki devletli çözümün tek seçenek olduğunu ve bunu baltalayan tek taraflı adımlara karşı uluslararası alanda işbirliği yapılması gerektiğini söyledi.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, Kral Abdullah, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşarlığı David Schenker'i kabul etti.



Bölgesel gelişmelerin görüşüldüğü toplantıda Abdullah, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devleti kurulması temeline dayalı iki devletli çözümün tek seçenek olduğunu belirtti.

Kral Abdullah ayrıca, iki devletli çözümü baltalayan tek taraflı adımlara karşı uluslararası alanda işbirliği yapılması gerektiğine işaret etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinde 17 Eylül'de yapılacak erken seçimde yeniden iktidara gelmesi halinde "kısa süre içinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceği" vaadinde bulunmuştu.



