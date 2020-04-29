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Aktüel

Ürdün, Esed rejiminin 7 Ürdünlüyü serbest bıraktığını duyurdu

2020-04-29 16:48:13 -
Ürdün, Esed rejiminin 7 Ürdünlüyü serbest bıraktığını duyurdu

AMMAN (AA) - Ürdün, Beşşar Esed rejimi elinde tutuklu bulunan 7 vatandaşının serbest bırakıldığını bildirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, daha önce Esed rejimi tarafından sebep belirtilmeden tutuklanan 7 vatandaşın salıverildiği belirtildi.

Serbest bırakılan vatandaşların yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler eşliğinde Ürdün'e getirildiği aktarılan açıklamada, söz konusu kişilerin ne kadar süredir tutuklu olduklarına dair bilgi paylaşılmadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığının verilerine göre, iki ülke arasındaki sınır kapısı 2018 Ekim ayı ortalarında tekrar açıldığından bu yana onlarca Ürdün vatandaşı Suriye'ye geçtiğinde rejim tarafından tutuklandı.


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