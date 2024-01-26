Ürdün, Türk üreticilerden gardırop aksesuarlarını satın almak için harekete geçti! Biz de yok dedi: Flaş talep
Ekonomisinin ithalata açık olması sebebiyle Türk ihracatçılar için büyük fırsatlar barındıran Ürdün'den bugün bir ithalat talebi daha geldi.
Ürdün’den ilan bırakan gardırop üreticisi bir firma, Türkiye’den gardırop aksesuarları ithal edecek.
Ekonomisinin ithalata açık olması sebebiyle Türk ihracatçılar için büyük fırsatlar barındıran Ürdün’den bugün bir ithalat talebi daha geldi. Bu kapsamda Ürdün mobilya sektöründe verdiği çeşitli hizmetlerle faaliyet gösteren bir firma, Türkiye’nin şirketlerine bıraktığı ilanla Türk üreticilerden gardırop aksesuarları satın alacağını belirtti.