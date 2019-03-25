Urartu Göz’den enflasyona inat indirim desteği

Van’da yıllardır sağlık hizmeti veren Urartu Göz, kamu kurum ve kuruluşları personeline indirimlerde bulunarak enflasyonla mücadeleye destek veriyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Urartu Göz kurucularından Operatör Dr. Atilla Yazıcıoğlu, yaklaşık 3 aydır Van ve çevre illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan personellere indirim sağladıklarını ifade etti. Başta devlet kurumları olmak üzere özel kurumlara belirli oranlarda hem muayenelerde hem de cerrahi müdahalelerde indirim yoluna gittiklerinin altını çizen Yazıcıoğlu, “Ülkemizin enflasyonla, ekonomik sıkıntılarla mücadele ettiği bu dönemlerde çorbada tuzumuz olsun mantığıyla yola çıktık. Çünkü ekonomi, hepimiz için önemlidir. Bu anlamda Urartu Göz olarak sosyal bilinç mantığıyla ülkemize, halkımıza destek olmak amacıyla çıktığımız bu yolda jandarma, emniyet, milli eğitim, sendikalar ve kurumsal firmalarla anlaşma yaparak, burada hizmet veren personellere destek olma kararı aldık” dedi.

Urartu Göz’ün A Grubu sağlık statüsünde olduğunu vurgulayan Yazıcıoğlu, “Kurumumuz, A Grubu göz merkezi statüsünde olup, ön ve arka segment ve estetik olmak üzere göze dair ne varsa halkımızın hizmetindedir. Bu noktada 6 uzman hekim ve 30 personeli ile haftanın 6 günü hizmet veriyoruz. Ben bu anlamda yaptığımız anlaşmaların halkımıza ve kurumumuza hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.