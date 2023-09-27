UNWTO ilan etti! Türkiye'ye resmen dolar yağdı, yağmaya devam edecek

Dünya turizminin rekor yılı olan 2019 ve sonrasındaki pandemiyle birlikte en kötü günlerin yaşandığı 2020 ve 2021 yıllarının ardından Türkiye en hızlı toparlanan ülkelerden biri oldu. 2019'a göre hem toplam gelirde hem de kişi başına düşen gelirde ciddi artışlar gösteren Türkiye, kişi başına düşen gelirde dünyanın en çok turist ağırlayan ülkesi Fransa'yı bile geride bıraktı.

Dünya turizmi 2019'un gerisinde

UNWTO'nun geçen hafta yayımladığı 2022 yılı dünya turizm verilerine göre, seyahat eden kişi sayısı toplamı 969 milyon olurken, toplam gelir ise 1 trilyon 73 milyar dolar olarak açıklandı. Dünya kişi başı turizm geliri ortalaması 1106 dolar oldu. Dünya turizmi 2019'daki 1 trilyon 458 milyar dolar olan toplam gelirin yüzde 26,9, 1 milyar 464 milyon olan toplam turist sayısının da yüzde 33,8 gerisinde kaldı.

Turist sayısında 2. sıraya yükseldi

UNWTO'nun raporlarını derleyen Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, 2019'a göre 2022'de dünya turizmi turist sayısı ve toplam gelirin çok gerisindeyken, Türkiye'nin 2019'a göre güzel bir gelişim başarısı ortaya koyduğunu açıkladı. Yavuz, raporlara göre, Türkiye'nin 2022'de Fransa, İspanya ve ABD'nin ardından 50 milyon 450 bin turist sayısıyla dünya 4'üncülüğüne, toplam gelirde ise 41,4 milyar dolarla dünya 7'nciliğine yükseldiğini kaydetti.

Türkiye turizm gelirinde ilk 10'nda

2019'a göre karşılaştırma yapan Yavuz, "Türkiye 2019'da 51,19 milyon turistle dünyada 6'ncıyken, 2022'de Çin ve İtalya'yı geride bırakarak 4'üncülüğe yükseldi ve turist sayısındaki payı yüzde 3'ten yüzde 5'e çıktı. Gelirde ise 2019'da 34,3 milyar dolarla 12'nci sırada iken, 2022'de Çin, Almanya, Japonya, Avustralya ve Tayland gibi ülkeleri geride bırakıp, dünyanın en çok turizm gelirine sahip 10 ülkesi arasına 7'nci sıradan girdi. Dünya turizm gelirindeki payını da yüzde 2'den yüzde 4'e yükseltti" dedi.

Kişi başı turist geliri 150 dolar arttı

Türkiye'nin 2022'de çok küçük bir orandaki düşüşle neredeyse 2019 turist sayılarını yakaladığına işaret eden Yavuz, en önemli gelişmelerden biri olarak da kişi başına düşen gelir artışını gösterdi. 2019'da Türkiye'nin kişi başına düşen ortalama turist gelirinin 670 dolar olduğunu belirten Yavuz, "2022'de bu gelir 150 dolar artarak, 820 dolara çıktı. Türkiye, kişi başı turist geliri 752 dolar olan ve turist sayısında dünya birincisi olan Fransa'yı geçti" diye konuştu.

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Turizmde dünyanın top 10'u

Yavuz, 2022 kesin verilerine göre dünyanın en çok turist ağırlayan 10 ülkesini şöyle sıraladı:

"Fransa 79,40 milyon, İspanya 71,66 milyon, ABD 50,87 milyon, Türkiye 50,45 milyon, İtalya 49,81 milyon, Meksika 38,33 milyon, Birleşik Krallık 30,74 milyon, Almanya 28,46 milyon, Yunanistan 27,84 milyon, Avusturya 26,21 milyon."

Turizm geliri bakımından 2022'de dünyanın en çok gelir elde eden 10 ülkesi şöyle:

ABD 135,2 milyar dolar, İspanya 72,9 milyar dolar, Birleşik Krallık 68,2 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri 60,7 milyar dolar, Fransa 59,7 milyar dolar, İtalya 46,6 milyar dolar, Türkiye 41,4 milyar dolar, Almanya 31,5 milyar dolar, Meksika 28,1 milyar dolar, Kanada 24,3 milyar dolar.

Dünyanın en çok turist ağırlayan ülkeleri arasında kişi başına düşen gelir bakımından sıralama şöyle:

ABD 2 bin 658 dolar, Birleşik Krallık 2 bin 217 dolar, Almanya 1108 dolar, İspanya 1017 dolar, İtalya 936 dolar, Türkiye 820 dolar, Fransa 752 dolar, Avusturya 732 dolar, Meksika 731 dolar, Yunanistan 669 dolar.

Türkiye doğru yolda

Gelen turist sayısından ziyade, ülkeye bıraktığı dövizin en önemli kriter olduğuna dikkati çeken Recep Yavuz, son zamanlarda sürekli 'Çok turist getirip, az para kazanan ülke' eleştirilerine maruz kalan Türkiye'nin, hem kişi başı turist geliri hem de toplam gelirde ciddi artışlar gösterdiğini, 'hem çok turist, hem çok gelir' stratejisiyle doğru yolda olduğunu dile getirdi.

Yavuz, "Kişi başı turist gelirinde 6 bin 526 dolarla dünya birincisi olan Avustralya'ya sadece 4 milyon turist gidince kasasındaki para Türkiye'nin turizm gelirinin yarısı kadar olabiliyor. Tabii ki bu tercih meselesi, 'az turist çok kazanç' elbette mantıksız değil, ama o zaman sürekli yeni oteller yaparak, yüz binlerce yatağın sürekli zengin turistle dolmasını beklemek sadece hayal olur. Bence doğru yoldayız" dedi.

İlk 20'deki diğer ülkeler

İlk 20'deki diğer ülkeler şöyle sıralandı; Birleşik Arap Emirlikleri 22,65 milyon turist, 60,7 milyar dolar gelir, kişi başı 2 bin 679 dolar. Portekiz 22,25 milyon turist, 22,3 milyar dolar, kişi başı 1000 dolar. Suudi Arabistan 16,64 milyon turist, 23,5 milyar dolar gelir, kişi başı 1411 dolar. Hollanda 16,07 milyon turist, 16 milyar dolar gelir, kişi başı 998 dolar. Polonya 15,95 milyon turist, 14,4 milyar dolar gelir, kişi başı 900 dolar. Hırvatistan 15,32 milyon turist, 13,4 milyar dolar gelir, kişi başı 77 dolar. Kanada 12,82 milyon turist, 24,3 milyar dolar gelir, kişi başı 1898 dolar. Romanya 12,7 milyon turist, 4,8 milyar dolar gelir, kişi başı 380 dolar. Macaristan 12,65 milyon turist, 5,6 milyar dolar gelir, kişi başı 445 dolar. Mısır 11,62 milyon turist, gelir bilinmiyor.