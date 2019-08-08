Ünverdi’den Kurban Bayramı mesajı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutlayarak, bayramın dünyada barış, sevgi ve huzura vesile olması temennisinde bulundu.

Adnan Ünverdi yayımladığı mesajında, bayramların müstesna günler olduğunu belirterek, bu güzel günlerin manevi atmosferinden en iyi şekilde istifade edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Geçmişten günümüze gelenekleri ve kültürel zenginliği ile ülkemizde bayram günlerinin farklı bir iklimde yaşandığına dikkati çeken Ünverdi, kardeşliğimizi perçinleyen, toplumsal kaynaşmamıza vesile olan bayramlaşma kültürünün önemine işaret etti.

Teknolojiyle birlikte yüz yüze iletişimin azaldığı günümüz dünyasında, dost ve akraba ziyaretlerine daha fazla önem verilmesi gerektiğinin altını çizen Ünverdi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Günümüz teknolojilerinin sunduğu imkanlar, sosyal medya kullanımının yaygınlaşması, modern dünyanın sunduğu avantajlar bir dizi kolaylık sağlamakla birlikte maalesef yüz yüze iletişimin azalmasına da sebep oluyor. Bu nedenle bayramlarımızı çocukluğumuzdaki gibi, atalarımızdan gördüğümüz, geleneklerimize uygun olarak değerlendirebilir, bu güzel günleri toplumsal kucaklaşma vesilesi kılabiliriz. Dünyanın çeşitli bölgelerinde zor koşullarda yaşam mücadelesi veren kardeşlerimizi de unutmadan, hem maddi hem manevi anlamda yanlarında olduğumuzu hissettirmeli, onlara da destek olmalıyız. “Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir” anlayışına sahip bir inancın mensupları olarak komşumuzda, mahallemizde, başka ülkelerde sıkıntı yaşayan kardeşlerimize sahip çıkmalı, bağlarımızı güçlendirmeliyiz. Toplumsal barışın, millet olma bilincinin ve birlikte yaşama iradesinin güç kazandığı bu güzel günler vesilesiyle, tüm hemşerilerimin, milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar dilerim.”