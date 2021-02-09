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Eğitim Unvan değişikliği yazılı sınavı ne zaman? MEB unvan değişikliği yazılı sınavı başvurusu nasıl yapılır?
Eğitim

Unvan değişikliği yazılı sınavı ne zaman? MEB unvan değişikliği yazılı sınavı başvurusu nasıl yapılır?

MEB unvan değişikliği yazılı sınavı ne zaman yapılacak? Unvan değişikliği şartları neler? Unvan değişikliği sınav soruları merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı personeline ilişkin unvan değişikliği sınav tarihi açıklanmasıyla birlikte MEB unvan değişikliği yazılı sınavına katılacaklar MEB Unvan değişikliği yazılı sınavı ne zaman? Unvan değişikliği yazılı sınavı MEB nasıl yapılacak? soruları da araştırılmakta. MEB’den unvan değişikliği yazılı sınavına ilişkin açıklama geldi. Peki Unvan değişikliği yazılı sınavı başvurusu nasıl yapılır? MEB Unvan değişikliği yazılı sınav ücreti ne kadar? İşte MEB unvan değişikliği sınavı detayları.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 11:04:00 - 2021-02-09 11:08:35
Unvan değişikliği yazılı sınavı ne zaman? MEB unvan değişikliği yazılı sınavı başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı personeline yönelik 02-03-04 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak olan unvan değişikliği yazılı sınavı, e-Sınav olarak yapılacak olup başvuru şartları Ek'teki Kılavuzlarda açıklandı. Daha önce başvuruda bulunanlarla birlikte, gerek daha önce başvuruda bulunamayanların, gerekse başvuruda bulunup sınav ücretini yatıramayanların ve bu sınava ilişkin başvuru şartlarını sonradan kazananların tamamı Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) başvuru ekranından giriş yapabileceklerdir. Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında norm kadro açığı ile hizmet gereklerine göre münhal kadrolar için yapılacak unvan değişikliği yazılı sınavı,Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından 02    04 Mart  2021 tarihleri arasında  MEB e‐Sınav  salonlarında  elektronik  olarak  81İl  e‐Sınav  merkezlerinde uygulanacaktır. 

Unvan değişikliği yazılı sınavı başvurusu nasıl yapılır?

Daha  önce başvuruda bulunanlarla  birlikte, gerek daha  önce  başvuruda  bulunamayanların, gerekse  başvuruda bulunup  sınav ücretini  yatıramayanların  ve  bu  sınava ilişkin başvuru şartlarını  sonradan kazananların tamamı Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) başvuru ekranından  giriş yapabileceklerdir. 

Başvuru ekranında yeni başvuracak  adaylar ile önceden  başvuru  yapan  adaylar;  başvuru  ekranından  görev  yaptığı mahallin asıl sınav merkezi  olacak  şekilde  ayrıca  üç  yedek  sınav  merkezi  seçecek ve adaylar "Görev yaptığım ilde bulunan e‐Sınav merkezinin oturum kontenjanının dolması  hâlinde yol masrafı  ve  yevmiye  giderlerimin  karşılanması  şartıyla  Bakanlıkça  belirlenen il dışı  merkezde sınava girmeyi kabul ediyorum." kutucuğunu işaretleyeceklerdir.  Ayrıca engelli adaylar sınav hizmet taleplerini güncelleyeceklerdir. 

MEB Unvan değişikliği yazılı sınav ücreti ne kadar?

Sınava girecek adaylar, kişi başı sınav ücreti olarak KDV dâhil 100 (yüz) TL’yi (daha önce sınav  ücretini  yatıranlar  hariç)  ,  katılacakları  sınavın  adıyla  sınav  uygulama  takviminde  belirtilen  tarihler  arasında  MEB  Destek  Hizmetleri  Genel  Müdürlüğüne  bağlı  Döner  Sermaye  İşletmesi  Müdürlüğü  hesabına: https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartıyla veya T.C. Ziraat Bankası,  Türkiye  Halk  Bankası  ve  Türkiye  Vakıflar  Bankasının  internet  bankacılığı  ya  da  ATM’leri  üzerinden  yatırabileceklerdir.  

MEB Unvan değişikliği yazılı sınavı başvuru kılavuzu için tıklayın

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