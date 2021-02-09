Unvan değişikliği yazılı sınavı ne zaman? MEB unvan değişikliği yazılı sınavı başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı personeline yönelik 02-03-04 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak olan unvan değişikliği yazılı sınavı, e-Sınav olarak yapılacak olup başvuru şartları Ek'teki Kılavuzlarda açıklandı. Daha önce başvuruda bulunanlarla birlikte, gerek daha önce başvuruda bulunamayanların, gerekse başvuruda bulunup sınav ücretini yatıramayanların ve bu sınava ilişkin başvuru şartlarını sonradan kazananların tamamı Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) başvuru ekranından giriş yapabileceklerdir. Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında norm kadro açığı ile hizmet gereklerine göre münhal kadrolar için yapılacak unvan değişikliği yazılı sınavı,Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından 02 ‐ 04 Mart 2021 tarihleri arasında MEB e‐Sınav salonlarında elektronik olarak 81İl e‐Sınav merkezlerinde uygulanacaktır.

Unvan değişikliği yazılı sınavı başvurusu nasıl yapılır?

Daha önce başvuruda bulunanlarla birlikte, gerek daha önce başvuruda bulunamayanların, gerekse başvuruda bulunup sınav ücretini yatıramayanların ve bu sınava ilişkin başvuru şartlarını sonradan kazananların tamamı Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) başvuru ekranından giriş yapabileceklerdir.

Başvuru ekranında yeni başvuracak adaylar ile önceden başvuru yapan adaylar; başvuru ekranından görev yaptığı mahallin asıl sınav merkezi olacak şekilde ayrıca üç yedek sınav merkezi seçecek ve adaylar "Görev yaptığım ilde bulunan e‐Sınav merkezinin oturum kontenjanının dolması hâlinde yol masrafı ve yevmiye giderlerimin karşılanması şartıyla Bakanlıkça belirlenen il dışı merkezde sınava girmeyi kabul ediyorum." kutucuğunu işaretleyeceklerdir. Ayrıca engelli adaylar sınav hizmet taleplerini güncelleyeceklerdir.

MEB Unvan değişikliği yazılı sınav ücreti ne kadar?

Sınava girecek adaylar, kişi başı sınav ücreti olarak KDV dâhil 100 (yüz) TL’yi (daha önce sınav ücretini yatıranlar hariç) , katılacakları sınavın adıyla sınav uygulama takviminde belirtilen tarihler arasında MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına: https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartıyla veya T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının internet bankacılığı ya da ATM’leri üzerinden yatırabileceklerdir.

MEB Unvan değişikliği yazılı sınavı başvuru kılavuzu için tıklayın