Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personeline yönelik yapılan Unvan Değişikliği sınavı 81 il merkezinde e-Sınav şeklinde gerçekleştirildi. Yazılı sınavın ardından gözler MEB unvan değişikliği sonuçlarına çevrildi. Peki, beklenen unvan değişikliği sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Unvan değişikliği sınav sonuçları açıklandı mı?

MEB unvan değişikliği sınavı 2021 sonuçları bugün (22 Mart 2021) açıklanacak.

Sonuçlar, http://www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecek. Adaylara ayrıca yazılı sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Unvan değişikliği sınavı puan hesaplaması

Sınava giren tüm adaylar için [Puan = (Doğru Sayısı/Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılarak başarı puanı hesaplanacak. Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. . Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Tam puan virgülden sonra ondalık dilim ne olursa olsun bir üst puana tamamlanmayacak. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecek.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69’uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacak.