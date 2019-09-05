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Unutulmuş değerler bu festivalde

Kartepe Belediyesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen ve toplumsal değerlerin gün yüzüne çıkartılmasının hedeflendiği Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali, düzenlenen açılış töreni ile başladı.

05 Eylül 2019 Perşembe 13:11
Unutulmuş değerler bu festivalde

Kartepe Belediyesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen ve toplumsal değerlerin gün yüzüne çıkartılmasının hedeflendiği Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali, düzenlenen açılış töreni ile başladı.


Kartepe Belediyesi, unutulmuş ya da unutulmuş değerleri gün yüzüne çıkartıyor. Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ile Kartepe Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali Kartepe Maşukiye Park Alanı’nda düzenlenen törenle başladı. Zanaatkarların ve el sanatlarınınyaşatılması amacı ile düzenlenen festivalin açılış törenine Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Serkan Emir Erkmen, AK Parti Kocaeli milletvekilleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Kartepe Çocuk Mehteran Takımının gösterisi ile başlayan festivalin açılış konuşmasını yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Serkan Emir Erkmen, “Kartepe Belediyesi başta olmak üzere festivalde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak kültürel miraslarımızın yaşatılması, hem de geleceğimize ışık tutması gayesiyle çok önem verilmektedir. UNESCO Dünya Miras Listesi’nde 17 kültürel mirasımız bulunmaktadır. Burada 6 tanesini görebileceksiniz. Bakanlık bünyesinde 4160 sanatçı vardır. Buraya 40 sanatçımız geldi. Bu tür etkinlikler kültürel mirasımızın korunmasında büyük destek verecektir” dedi.


Daha sonra konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Bizler köklü bir devletin mirasçıları olarak, ecdadımızın geçmişini unutmayacağız. Geçmişimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Burada beş gün boyunca kültürel mirasımızın yaşatılmasını ve tanıtılmasını sağlayacağız. Kartepe bir başka güzeldir. Doğasıyla Kartepe’nin güzelliklerini hep birlikte yaşıyoruz. Önümüzde ki günlerde hızımızı arttırarak festivallerimize devam edeceğiz. Elma, Ayva, Kiraz Festivallerimizi düzenleyeceğiz. Siz var olduğunuz sürece Kartepe Belediyesi yerinde saymayacaktır. Sizlerle birlikte koşacağız” diye konuştu.


Konuşmaların ardından protokol üyeleri festivalin açılış kurdelesini kesti. Daha sonra Sırbistan, Makedonya’dan gelen dans grupları sahne performansı ile vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. 8 Eylül’e kadar devam edecek festivalde açılan 50’den fazla stantta zanaatkarlar yaptıkları ürünleri tanıtma ve satma imkanı bulacak. Ayrıca festival kapsamında birçok gösteri ve konser vatandaşları karşılayacak.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 13:11
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