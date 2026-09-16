Sucuktan, peynire, deterjandan patatese…Tarım Kredi'de indirim yağmuru
Tarım Kredi KOOP 15-21 Eylül indirimli ürün kataloğunu yayımladı. Yeni haftanın kampanyasında, temizlik ürünleri ve bebek bezine kadar en cazip ürünler satışa sunuluyor.
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Tarım Kredi KOOP 15-21 Eylül indirimli ürün kataloğunu yayımladı. Yeni haftanın kampanyasında, temizlik ürünleri ve bebek bezine kadar en cazip ürünler satışa sunuluyor.
TARIM KREDİ HARMAN SİYAH ÇAY 1000 G Fiyat: 325 TL BABY TURCO DOĞADAN BEBEK BEZİ ÇEŞİTLERİ Fiyat: 350 TL DOMESTOS ÇAMAŞIR SUYU ÇAM FERAHLIĞI 3240 ML Fiyat: 219,90 TL
TARIM KREDİ SALI FIRSATI PATATES KG Fiyat: 25,50 TL
TARIM KREDİ 22 EYLÜL TARİHİNE KADAR GEÇERLİ;
TARİŞ SİRKE ÇEŞİTLERİNDE 0 İNDİRİM FIRSATI SUPERFRESH PİZZA NAPOLİTEN DANA SUCUKLU 445 G Fiyat: 285 TL
SÜTAŞ SÜT ÇEŞİTLERİ 6X180 ML Fiyat: 84,50 TL TARIM KREDİ YAĞLI SALAMURA SİYAH ZEYTİN 1000 G Fiyat: 155 TL SOLO ULTRA BAMBU ÖZLÜ KAĞIT HAVLU 8’Lİ Fiyat: 109,90 TL
ETİ TUTKU 150 G Fiyat: 28,90 TL TARIM KREDİ ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM 500 G Fiyat: 99,50 TL TARIM KREDİ NATUREL İÇ FINDIK 180 G Fiyat: 149 TL
FATİH PASTEL BOYA 12’Lİ Fiyat: 49,90 TL FATİH JUMBO ÜÇGEN MUM BOYA 12’Lİ Fiyat: 99,90 TL POŞET DOSYA 100’LÜ Fiyat: 94,90 TL
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