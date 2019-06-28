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Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları ustaları Kayseri halkıyla buluştu

Kayseri’de bu yıl ilk kez açılan el sanatları festivalinde Kayserililer, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını yakından tanıma imkanı buluyor.

28 Haziran 2019 Cuma 10:24
Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları ustaları Kayseri halkıyla buluştu

Kayseri’de bu yıl ilk kez açılan el sanatları festivalinde Kayserililer, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını yakından tanıma imkanı buluyor.


Mimarsinan Parkı içerisinde bu yıl ilk kez açılan El Sanatları Festivali’nde vatandaşlar, günümüze ulaşabilen el sanatları hakkında bilgi sahibi olma imkanı buluyor. Açılan stantları gezen vatandaşlar ayrıca uygulamalı olarak da el sanatları hakkında bilgilerini pekiştiriyor. Festival alanında cam üfleme sanatından, bakıra, tel kırma sanatından yemeniye, kemençe virtözünden hat sanatına kadar birçok el sanatı görücüye çıkmış durumda. Stantları gezerek sanatçılara ‘Katılım Belgesi’ takdim eden İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş vatandaşları festivale davet ederek; “Bu festival Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Eğitim Araştırma Genel Müdürlüğü’nün projesi. İl müdürlüğü olarak bakanlığımızdan talep ettik, böyle bir festivalin ilimizde düzenlenmesini istiyorduk. Çünkü Kayseri 5 bin yıllık tarihiyle kadim bir şehir. Festivalin Kayseri’de düzenlenmesi bizim arzumuzdu. Bakanlığımızda kabul edildikten sonra Kayseri Turizm İşletmecileri Derneğimizle görüştük. Sağ olsunlar projeye çok sıcak baktılar. Özverili bir proje. Başta büyükşehir belediyemiz olmak üzere diğer belediyelerimiz katkı sağladı. 30’a yakın ilimizden sanatçılar geldi. Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımızı tekrar canlandırmak, gelecek kuşaklara aktarmak için bu festivali düzenledik. Hemşehrilerimizin stantlarımızı gezip el sanatı üreticilerimizle tanışmalarını, onlara moral vermelerini ve desteklemelerini bekliyoruz” diye konuştu.


Festival alanında bulunan ve yaklaşık 40 yıldır müzikle uğraşan Kemençe Virtözü Musa Agun; “İnsanlara bunu anlatmaya çalışıyorum. Kayseri’ye gelip insanlara bu sanatı anlatabilmeye çalışıyoruz. Her insanın bir enstrüman çalması lazım; kemençe olur, gitar olur, bağlama olur. Yapmasıyla, çalmasını öğrettiğim birçok çırağım var” dedi.


Tel kırma Öğretmeni Elife Gözalan da festivalde emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek; “Emeği geçenlere teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra da devamı gerçekleşir. Sanatkarlar olarak çok mutlu olduk” şeklinde konuştu.


Bakırcı Ahmet Tüfekçi de 20 yıl önce ‘bitti’ denilen bakırcılığın hala devam ettiğini ifade etti. Tüfekçi; “20 senedir Eski Sanayi’de bakırcılık işini icra etmeye çalışıyorum. Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Bey, bizlere bakırcılığı tanıtma fırsatı verdi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 20 sene önce geldiğimizde ‘Bu iş öldü’ diyorlardı. Allah’ın izniyle ölmedi, devam ediyor. Bu iş için mücadele veriyoruz” dedi.


Kayseri Turizm İşletmeciler Derneği (KAYTİD) Başkanı Ali Özandaç da festivale ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını dile getirerek; “İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz işbirliğiyle güzel bir festivale ev sahipliği yaptık. Şehrimizde 30 kadar el zanaatkarını ağırlamış olmaktan çok mutluyuz. Ağırlamış olduğumuz sanatçılar kaybolmakta olan değerlerimizi bize yeniden hatırlattılar” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 10:24
  1. sanat
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