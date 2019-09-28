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Unutulmak üzere olan ’Kelek’ sanatını yaşatmaya çalışıyor

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde yaşayan ve 35 yıldır hayvanların boynuna asılan ‘Kelek’ üretimini yapan Zabit Kumaş, değişen zamana karşı sanatıyla direnmeye çalışıyor.

28 Eylül 2019 Cumartesi 10:58
Unutulmak üzere olan ’Kelek’ sanatını yaşatmaya çalışıyor

Ahşap ürünlerinden metal ürünlerine kadar çok sayıda el emeği göz nuru eserin üretildiği ve yüzlerce ustanın evine el sanatlarıyla ekmek götürdüğü Kürtün ilçesinde bir meslek daha yok olmak üzere.

Daha çok küçükbaş hayvanların boyunlarına ses çıkarması için takılan ve tamamen el emeğiyle yapılan “Kelek” üretimi ilçede bitme noktasına geldi.
Camiyanı mahallesindeki küçük atölyesinde babasından öğrendiği mesleğini 35 yıldır icra ederek Kelek üreten ve 4 çocuğunu bu işle büyüten 55 yaşındaki Zabit Kumaş, bu mesleğin ilçede kalan son 4 ustasından birisi.

“Bir usta günde 30 civarında yapar”

Zevkli bir iş olmasına rağmen bir ustanın en fazla günde 30 tane kelek yapabildiğini kaydeden Kumaş, ürettiği kelekleri ülkenin dört bir yanına gönderdiklerini belirterek, “Bu mesleği ben burada 35 yıldır yapıyorum. Kelek zevkli bir meslek ama bir usta günde 30 civarında yapar. Talep üzerine yapıyoruz. Kışın çok satış olmadığı için yazın biraz stok yapıyoruz. Şuanda Zonguldak, Bolu, Adapazarı, Samsun, Tokat, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Malatya, Artvin bölgelerine satış yapıyorum. Boy boy yapıyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 10:58
  1. Zonguldak
  2. Trabzon
  3. Tokat
  4. Samsun
  5. Rize
  6. Malatya
  7. Gümüşhane
  8. Bolu
  9. Artvin
  10. Kelek

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