Unutmayın muhtemel mazlumlar, artık Mustafa Karahasanoğlu yok!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, ömrünü İslam davasına adamış ağabeyi, ağabeyimiz, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu merhumu anlattı.

Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Yaratılmış insanları tabulaştırmak tabii ki doğru değil..

Bir kişiyi, tek başına her şeyin önleyicisi, başarıcısı ilan etmek, ne doğru ne de mümkün..

“O olmasaydı, şöyle olurdu” şeklinde bir cümleyi, mutlak anlamda kuramam, kuranı onaylayamam..

“Bu kişi olmasa, şu öyle olmazdı” anlayışı, şeytandan neşet eden kibrin göstergesi olduğundan kabul edemem..

Sonuç olarak da, o yönde bir söyleme onay vermek, aslında inancımıza da aykırı..

Ama şu bakış açısını da önemsiyorum..

Allah, zulmü kaldırmada, zalimi engellemede, haksızlıkları önlemede bazı insanları vesile kılar..

Zulmün sonlanmasında vesile olacak insanların ise, o yolda atacakları adımlarda, haksızlıkları ortadan kaldırma ile bağlantılı bazı özelliklerinin olması tabiidir..

Mesela korkusuzluk..

Dalından kopan yaprağın düşmesinden tedirgin oluyorsanız..

Hangi yürek isyanını, harekete geçirebilirsiniz?

Ancak, korkusuz olabilirseniz, zulmü önleyebilirsiniz.

Zalimin zulmünü gördüğünüzde, ona karşı dik durma cesaretini gösterebilirseniz, zulmü sonlandırabilirsiniz..

Mazlumlara destekte samimiyetle hareket ederseniz, hesapçı olmazsanız, “gelene ağam, gidene paşam” demeyecek tavrı gösterebilirseniz, gösterebilenlerle birlikte olursanız, mağduriyetleri bitirebilirsiniz..

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