Unutkanlık ve hafızayı güçlendirmenin doğal yolları: Ender Saraç'ın hafıza güçlendirici çay tarifi

Hepimiz günlük hayatın telaşı içerisindeyken, zaman zaman birinin adını istediğimiz anda hatırlamanın zor olduğu anlar yaşarız.

Unutkanlığın Sebebi Doğru Belirlenmeli

Birkaç kez üst üste gelen unutkanlıklarımız kimi zaman önemli bir rahatsızlığımız olduğuna dair kaygılanmamıza yol açar. Her unutkanlığın bir hastalık belirtisi olmadığı ve unutkanlığın yaşlanmanın normal bir parçası olduğu unutulmamalıdır.

Ancak sara, beyin iltihabı, multipl skleroz, böbrek veya karaciğer bozuklukları, beyin tümörü, hipotiroid, bipolar bozukluk, şizofreni gibi ciddi rahatsızlara sahip olmanın, aile geçmişindeki genetik izlerin, kafaya darbe almanın veya depresyonda olmanın unutkanlığa sebep olabileceği göz ardı edilmemelidir. Şayet daha önce çok iyi bilinen bir yerde kaybolma, zaman, yer ve kişiler hakkında net olamama, yön işaretlerine uyamama, öz bakımını yerine getirememe gibi sorunlar yaşanıyorsa kişi zaman kaybetmeden doktora başvurmalıdır.

Unutkanlık ve hafızayı güçlendirmenin doğal yolları

Eskiden, hafızanın zayıflamasının tamamen yaşlanma ile ilgili olduğu düşünülürken günümüzde yetersiz beslenmenin de hafızanın zayıflamasına neden olduğu bilinmektedir. Yediğiniz gıdalar ve 'yemedikleriniz' beyin fonksiyonlarını etkileyerek, konsantrasyonun ve hafızanın ilerleyen yaşa rağmen keskin kalmasını sağlayabilir.

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar hafıza geliştirmenin mümkün olduğunu; fakat bunun tek bir yönteme bağlı olmadığını ortaya koymaktadır. Kişinin hafızanın sahip olduğu kapasiteyi tam anlamı ile kullanabilmesi için her şeyden önce beynin ve vücudun sağlıklı olması gerekmektedir. Yani beyinde yapısal olarak bir sorun olmaması, ayrıca hafızayı dolaylı olarak etkileyecek kronik bir hastalığın bulunmaması gerekmektedir.

Bazı hastalarda meydana gelen hafıza kaybının, B1, B12 vitaminleri ve folik asit eksikliklerinden kaynaklandığı bilinmektedir. Anıları zihinde tutmak ve gerektiğinde ister parça parça ister bütün halinde "geri çağırma" olarak tanımlanabilen hafıza, sanıldığı gibi yaşa bağlı olarak yavaş yavaş yok olan bir olgu değildir.

Yapılan araştırmalar, doğru yöntemler kullanılarak beynin doğru bağlantıları her yaşta harekete geçirilebildiğini ortaya koymaktadır.

Düzenli uyku, öğrenmeyi kolaylaştırmakta ve belleği güçlendirmektedir. Aşırı stres konsantrasyon bozukluğuna neden olarak hafızayı zayıflatmaktadır. Depresyon ve anksiyete durumunun ise doktor tarafından tedavi edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle düzenli ve huzurlu bir yaşam önemlidir. Tüm bunların dışında Dr. Ender Saraç'ın hafıza güçlendiren ve zihin açan tarifini de deneyebilirsiniz.

Dr. Ender Saraç'ın hafıza güçlendirici çay tarifi

Unutkanlık Ve Hafıza Çayı Tarifi

1-2 yaprak Gingko Biloba, 1 küçük dal adacayı 1 bardak kaynar suda 4 dk. demlenir, günde 1-2 çay fincanı olarak şekersiz içilir (gece geç saatlerde içmeyin ),içine limon dilimi koyabilirsiniz

Ayrıca;

Yeşil çay hafıza dostudur. Yeşil çay yoğun kafein içerir ve zihnin daha da açılmasını sağlar. Uzmanlar tarafından yapılan araştırmaya göre yeşil çay hafızayı güçlendirir ve doktorlar tarafından da yeşil çay önerilir. Kepek içeren tahıl besinleri bir diğer hafızayı güçlendiren ve unutkanlığı azaltan besinlerdir.

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