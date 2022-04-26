Unutkanlık neden olur? Unutkanlığa ne iyi gelir? Unutkanlık için bitki çayı tarifi

Unutkanlık neden olur?

Tiroid hormonu bozuklukları, kaygı bozuklukları, ağır depresyon, sinir sistemini etkileyen hastalıklar, folik asit eksiklikleri, vitamin ve mineral eksikliği, hafızayı etkileyebilecek travmalar, beyindeki herhangi bir tümör de unutkanlık hastalığına neden olabilir.

Unutkanlık zaman zaman yaşadığımız genel problemlerdendir. Unutkanlığa sebep olan pek çok etmen olmaktadır. Dolayısıyla unutkanlık kişinin gündelik hayatını etkileyen bir durumdur. Unutkanlığı geçirecek ve hafızayı güçlendirecek pek çok doğal bitki türleri bulunmaktadır.

Unutkanlığa ne iyi gelir?

Uzmanlar unutkanlığa yönelik pek çok gıdalar bulunmaktadır. Evde uygulayabileceğiniz bu doğal gıdalar ile birlikte unutkanlığınızın önüne geçebilirsiniz. Unutkanlığa yönelik balık yağı tüketmek oldukça önemlidir. Balık yağı kişinin hafızasını güçlendirir ve unutkanlığa oldukça iyi gelmektedir. Balık Omega 3 bakımından zengin bir besin kaynağıdır. Balık tüketerek hafızanızı oldukça diri tutabilirsiniz. Eğer sizler de unutkanlık problemi yaşıyorsanız bol bol balık tüketerek bu probleminizden kurtulabilirsiniz.

Kabak çekirdeği tüketerek unutkanlığınızı giderebilirsiniz. Kabak çekirdeği zengin bir antioksidan bileşendir. Kabak çekirdeği beyni besler ve daha iyi çalışmasını sağlar. Beynin tüm radikal hasarlarından koruyan kabak çekirdeği beyin hücrelerini korumaktadır. Kabak çekirdeğinde ayrıca magnezyum ve çinko da bulunmaktadır. Magnezyum ve çinkosu bol olan kabak çekirdeği tüketildiği durumlarda ise unutkanlık şikayeti yaşayanların şikayetlerini dindirmektedir.

Nar her açıdan faydalı bir besin kaynağıdır. Dolayısıyla hafızanızı güçlü tutmak ve unutkanlığınızı giderek için bol bol nar tüketebilirsiniz. Nar sahip olduğu besin değerleri ile birlikte kişinin hafızasını güçlendirmeye yardımcı olmaktadır. Nar ayrıca hafıza kaybı yaşayan kişilerinde tükettiği bir meyvedir. Dolayısıyla bolca nar tüketerek unutkanlığınıza son verebilir oldukça iyi bir hafızaya sahip olabilirsiniz.

Unutkanlığınızı geçirecek bir diğer gıda ise cevizdir. Ceviz tam anlamı ile bir beyin dostudur.

Hafızayı güçlendirir, öğrenmeyi kolaylaştırır ve unutkanlık problemi yaşayan kişilerin bu problemlerini ortadan kaldırılmasını sağlar. Yapılan araştırmaya göre unutkanlık problemi yaşayan kişilerin ceviz tüketmesi sonucunda bu problemlerinin ortadan kalktığı gözlemlenmiştir. Ceviz tam anlamıyla bir e vitamini deposudur. E vitamini düşüklüğünden hafızanın güçsüzlüğü yani unutkanlık gözlemlenebiliyor. Dolayısıyla bolca e vitamini alarak yani ceviz yiyerek unutkanlığınızı geçirebilirsiniz.

Ispanak da hafızayı güçlendiren ve unutkanlığı geçiren lifli gıdalardandır. Ispanak besin değerleri yüksek oldukça faydalı bir gıdadır. K vitamini bol olan ıspanak beyin sağlığını olumlu yönde etkiler. Öğrenmeyi ve çabuk adapte olmayı sağladığından dolayı ıspanak yemenin özellikle çocuklara ve yetişkinlere de tavsiye edilmektedir. Yapılan araştırmalar sonucu ıspanak beyin sağlığını yüzde kırk oranında iyileştirir ve kişinin daha iyi bir hafızası olmasını sağlar. Haftada en az 3 gün ıspanak tüketerek bu tarz zihinsel problemlerinizin önüne geçebilir ve daha güçlü bir hafızaya sahip olabilirsiniz.

Unutkanlığı gidermenin, azaltmanın ve önlemenin yolları nelerdir?

Unutkanlığınızı gidermek istiyorsanız mutlaka yumurta tüketmeniz gerekmektedir. Yumurta bir protein kaynağıdır. Dolayısıyla protein beyni güçlendirir ve hafızayı kuvvetlendirir. Buda unutkanlık şikayetlerinizin ortadan kalkmasını sağlar. Yumurtanın sarısı beyin sağlığı için oldukça önemlidir. Aynı zamanda b12 bakımından da zengin olan yumurta tüketerek unutkanlığınızı giderebilir ve bu şikayetlerinizi azaltabilirsiniz. Günde en az 1 adet yumurta tüketerek unutkanlığınızı giderebilir ve hafızanızı güçlendirebilirsiniz.

Zerdeçal da unutkanlık şikayetlerinizi ortadan kaldıran bir besin kaynağıdır. Zerdeçalın insan sağlığı açısından olumlu etkileri saymakla bitmiyor. Eğer sizler de unutkanlık şikayetleriniz varsa ve gün içinde pek çok şeyi unutuyorsanız zerdeçal tüketerek bu şikayetlerinizin önüne geçebilirsiniz. Zerdeçal Alzheimer hastalarının tedavilerinde de kullanılır. Oldukça olumlu etkileri olan zerdeçal hafızayı zinde tutar. Zerdeçal güçlü bir antioksidandır. Antioksidan özelliğinden dolayı sizler de bu besini tüketerek unutkanlık problemlerinizi ortadan kaldırabilirsiniz. Beyinde ki ölü ve yıpranmış hücreleri yenileyen zerdeçal besin değerleri yüksek olan bir besin kaynağıdır.

Çikolata yemek de hafızayı güçlendiriyor. Özellikle de öğrenmeyi kolaylaştırıyor. Bitter çikolata yiyerek hafızanızı güçlendirebilirsiniz. Bitter çikolata yoğun kakao maddesi içerir. Kakao öğrenmeyi kolaylaştırır ve hatırlamayı kolaylaştırır. Unutkanlık problemlerin tamamen ortadan kalkmasını sağlar. Ayrıca yaşlılarda da bitter çikolatanın tüketimine özen gösterilir. Bu yüzden gündelik bitter çikolata tüketerek unutkanlığınızın önüne geçebilirsiniz. Unutkanlığı önemli ölçüde azaltır ve daha iyi bir hafızaya sahip olursunuz.

Elma tüketmek de unutkanlığınıza iyi gelebilir. Elma antioksidan özelliği bulunur ve beyinde yer alan tahripleri onarır. Unutkanlığa karşı hafızada koruma sağlar. Quercetin bileşeni içeren elma bol bol tüketerek hafızanızı zinde tutabilirsiniz. Bol bol elma tüketerek beyin sağlığınıza olumlu yönde etki edebilirsiniz. Unutkanlığa iyi gelen bazı bitki çayları vardır. Bu bitki çaylarından ilki yeşil çaydır. Yeşil çay hafıza dostudur. Yeşil çay yoğun kafein içerir ve zihnin daha da açılmasını sağlar. Uzmanlar tarafından yapılan araştırmaya göre yeşil çay hafızayı güçlendirir ve doktorlar tarafından da yeşil çay önerilir.

Kepek içeren tahıl besinleri bir diğer hafızayı güçlendiren ve unutkanlığı azaltan besinlerdir. Ekmek, yulaf ve esmer pirinci bol tüketerek hafızanızın daha da güçlü olmasını sağlayabilirsiniz. Esmer pirinç damarların açılmasını sağlar ve beyne daha taze kanların gitmesini sağlamaktadır. Beyne gerekli olan oksijenin gitmesini sağlar ve kepek içerdiğinden dolayı hafızayı oldukça güçlendirir. Unutkanlığı azaltır öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. Sizler de hafıza problemleri ve unutkanlık şikayetlerine sahipseniz bu doğal çözümlere başvurabilirsiniz.

Unutkanlık için çay nasıl demlenir?

(Bir su bardağı kadar) Kaynayan suyu kapatarak içerisine bir silme tatlı kaşığı biberiye ,bir silme tatlı kaşığı yeşil çay ve bir çubuk tarçını atarak demlenmesi için üzerini kapatarak 5 dk kadar bekleyin. Süzgeç yardımı ile bardağa dökerek ister sıcak ister ılık halde tüketin.