Unutkanlık için çay bitki çayı tarifi : Güçlü bir hafıza için biberiye çayı nasıl yapılır?

Unutkanlık, bellekte bulunan bilgilerin bir şekilde yok olması sürecidir. Bu bazı hastalıklar sonucunda olabilir. Ama her unutkanlık da bir hastalık göstergesi değildir. Genel olarak tekrarlanmayan ve çağrılmayan bilgi unutulur.

Unutkanlık neden olur?

Ayrıca tiroid hormonu bozuklukları, kaygı bozuklukları, ağır depresyon, sinir sistemini etkileyen hastalıklar, folik asit eksiklikleri, vitamin ve mineral eksikliği, hafızayı etkileyebilecek travmalar, beyindeki herhangi bir tümör de unutkanlık hastalığına neden olabilir.

Biberiye çayı, yapıldığı biberiye bitkisinden aldığı güç sayesinde tam bir vitamin ve mineral deposu desek yeri. İçinde B1, B6, B12 gibi B grubu vitaminleri başta olmak üzere, C, D, E ve K vitaminleri bulunuyor. Bunun yanında demir, kalsiyum ve fosfor mineralleri bakımından da en zengin içecekler arasında yer alıyor.

Unutkanlık için çay tarifi malzemeleri

1 tatlı kaşığı kuru biberiye veya 2 dal taze biberiye

1 tatlı kaşığı yeşil çay

1 adet çubuk kabuk tarçın

Unutkanlık için çay nasıl demlenir?

Unutkanlık çayı yapmak için öncelikle 250 ml suyu kaynatın. (Bir su bardağı kadar) Kaynayan suyu kapatarak içerisine bir silme tatlı kaşığı biberiye ,bir silme tatlı kaşığı yeşil çay ve bir çubuk tarçını atarak demlenmesi için üzerini kapatarak 5 dk kadar bekleyin. Süzgeç yardımı ile bardağa dökerek ister sıcak ister ılık halde tüketin.

Yan etkisi olmamakla beraber tansiyonu düşük olanlar ve hamile olanlar kullanırken uzmana başvurunuz.

Biberiye çayının faydaları neler?

Sindirime yardımcı oluyor.

Hafızayı güçlendiriyor ve konsantrasyonu artırıyor.

Biberiye çayının buharını solumak baş ağrısına iyi geliyor.

Biberiye tam bir antioksidan kaynağı olarak biliniyor. ...

Güçlü antiseptik özelliği ile ağızda meydana gelen yaraları iyileştiriyor.

Unutkanlık için bitkisel çözüm

Yararlı vitamin ve mineraller

B6-B12 vitaminleri, folik asit, omega-3 yağ asitleri, E vitamini, C vitamini, soya ve lesitin unutkanlık konusunda oldukça yardımcı olduğunu belirten Ahmet Maranki, adaçayı, yeşil çay, kahve, meyve çayları, biberiye, zencefil, karabiber ve kakulenin de bu konuda faydalı olduğunu söylüyor.

Unutkanlık için hangi bölüme gidilir?

Unutkanlık için nöroloji bölümüne gidilmelidir.