Evde hobi olarak üretmeye başladı! Kanser hastalarına bedava yolluyor!
Bilecik'te yaşayan emekli edebiyat öğretmeni Sıtkı Akçayır, kanser hastalarına iyi geldiği belirtilen bu meyveyi talep edenlere ücretsiz olarak gönderiyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Bilecik'te yaşayan emekli edebiyat öğretmeni Sıtkı Akçayır, kanser hastalarına iyi geldiği belirtilen bu meyveyi talep edenlere ücretsiz olarak gönderiyor.
Emekli olduktan sonra Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Adliye köyüne yerleşen edebiyat öğretmeni Sıtkı Akçayır, hobi olarak aronya meyveyi yetiştirmeye başladı. Sıtkı Akçayır, aronyanın antosiyaninler ve diğer polifenoller açısından zengin, güçlü antioksidan içeren bir meyve olduğundan kanserle savaştığı iddia edilerek, birçok hasta bu meyveyi tükettiğini anlattı.
"YENİ YENİ TANINIYOR" Aronya üretim sürecini anlatan Akçayır, şunları söyledi: "Emekli olduktan sonra bu köye yerleşerek aronya meyveyi diktik. Aranyo ülkemizde çok fazla tanınan bir meyve değil yeni yeni tanınıyor, Kuzey Amerika bitkisi bu meyvesi şeker açısından da yaban mersininden daha düşük oranda yarı yarıya neredeyse düşük oranda şeker içeriyor. Aronya meyvesinin pazarı yok denecek kadar az. Adliye Köyü 770 rakımı ile tam aranyonun sevdiği bir arazı olduğundan meyve burada çok güzel oluyor."
KANSER HASTALARINA BÜYÜK FAYDA SAĞLIYOR Akçayır, konuşmasının devamında, "Bu meyvenin kolon kanseri meme kanseri, akciğer kanseri, karaciğer kanseri gibi kanser türlerinde tümörlerin ilerlemesini yüzde 60 ile yüzde 70 oranında yavaşlattığını bilim adamları söylüyorlar. Dolayısıyla bunun daha tanıtılması halka tanıtılması bunun kullanım alanlarının genişletilmesi lazım. Eczacılıkta kullanıldığını biliyoruz. Hammadde olarak dondurma sanayinde de kullanılıyor." dedi.
AMACI BU MEYVEYİ KANSER HASTALARINA ÜCTESİZ ULAŞTIRMAK Aronya üretmesinin tek bir nedeni olduğunu söylen Akçayır, "Bu meyveyi üretmekteki tek amacım ölmüşlerimizin hayrına bedava kanser hastalarına dağıtmak oldu. Bir sürü hasta bana ulaştı ve kendilerine gönderdim. Bizim üretimimizde doğal gübre olarak sadece hayvansal gübre verdik ve başka bir şey kullanmadık. Diplerine onun dışında bitki koruma adına herhangi kimyasal ilaçta kullanmadık tamamen doğal. Gönül rahatlığıyla yıkamadan da yiyebileceğiniz bir meyve. Yakın çevrede olanlar gelip toplayabilirler, uzakta olanlara da gönderdim. Hatta buradan Trabzon'a, İzmir'e, Antalya'ya, Eskişehir'e ve Erzincan'a yolladım. Nereye istiyorlarsa o zahmete de girerim gönderirim, yeter ki hastalarına şifa olsun." diye konuştu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23