Fon soruşturmasında yeni gelişme: Bulls Yatırım Başkanı Kemal Akkaya yeniden gözaltında
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Son dakika haberi… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasalarına yönelik yürüttüğü geniş kapsamlı fon soruşturmasında operasyonun ucu bir kez daha Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya’ya dokundu; daha önce hakkında adli kontrol ve ev hapsi tedbirleri uygulanan Akkaya, soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alındı.
Sermaye piyasalarındaki tartışmalı fon ve hisse işlemlerine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada yeni bir gözaltı dalgası yaşandı. Fon soruşturmasında Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya gözaltına alındı.
Eylül ayında gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ardından mal varlığına tedbir konulan, kasım ayında yeniden gözaltına alınıp konutu terk etmeme tedbiri uygulanan ve hakkında SPK bülteninde piyasa dolandırıcılığı suç duyurusu yer alan Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, yürütülen soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alındı.
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