Buğra Kardan İstanbul

Babam dediği Kemal Kılıçdaroğlu’nu İBB kaynakları ile devirdiği mahkeme kararıyla tescillenen Özgür Özel’in şimdi de kankası yolsuzluk zanlısı Ekrem İmamoğlu’nu sırtından atmaya yönelmesi Yeni Parti’deki koltuk mücadelesini kızıştırdı. Üzerindeki ‘emanetçi’ yaftasını atmaya çalışan Özel, YP 1. Olağan Kurultayı’nda kendi belirlediği 160 kişilik blok listede İmamoğlu’nun eşine ve ‘Ekremci’ isimlere yer vermezken, İmamoğlu ekibinin hazırladığı MYK listenin büyük bölümüne şerh konulması ve A takımının bir türlü açıklanmaması partideki derin kavgayı gün yüzüne çıkardı.

EKREM’İN PARALEL LİSTESİ

17-20 kişilik listeyi açıklamaya hazırlanan Özel’in İmamoğlu’nu ziyaret etmeden MYK hazırlıklarını sürdürmesi parti içinde rahatsızlığa neden oldu. İmamoğlu ekibinin hazırladığı alternatif listenin Genel Merkez’e ulaştığı, Özel ve ekibinin ise listedeki isimlerin büyük bölümüne şerh koyduğu öğrenildi. Parti kulislerinde konuşulanlara göre bugün sabah açıklanması beklenen MYK listesi, iki kanat arasındaki anlaşmazlık nedeniyle krize dönüştü. Liste üzerindeki uzlaşmazlık sonucunda açıklamanın ertelendiği öğrenildi. İmamoğlu cephesinin kendi kadrolarının yönetimde temsil edilmesini istediği, Özel yönetiminin ise MYK üzerindeki belirleyici pozisyonunu korumaya çalıştığı değerlendiriliyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE ÇATLAĞI

Yeni Parti’de MYK pazarlığı sürerken, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin görüş ayrılıkları ve cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları da parti içindeki gerilimi arttırıyor. Özel’in süreç konusundaki tutumuyla İmamoğlu’nun yaklaşımı arasındaki farklılıklar, parti yönetimindeki güç mücadelesine yeni bir boyut kazandırıyor. MYK listesi üzerinden yaşanan son gelişmeler, Yeni Parti’de kongre sonrasında beklenen birlik görüntüsünün henüz sağlanamadığını ortaya koyuyor. Parti yönetiminin önündeki en büyük sınav ise farklı güç odaklarını tek bir yönetim çatısı altında buluşturabilmek olacak.

İBRE ÖZEL’İN ALEYHİNE

YP’deki gerilimi Akit’e değerlendiren eski CHP’li Ceyhan Mumcu, şunları söyledi: “YP’de liste savaşı olduğunu görüyoruz. Örneğin Dilek İmamoğlu’nun adı bir yerde geçmiyor. Aday yapılacağı, PM’de ve MYK’da olacağı iddia ediliyordu. Demek ki bir maniyle karşı karşıya kaldı. Buradan dahi anlaşılıyor ki Özel-İmamoğlu çekişme hâlinde. Birinin getirdiği listeye diğerinin şerh koymasının başka bir izahı yok. Listelerle ilgili anlaşmazlıklar yeni değil. YP gibi CHP’de de böyle çok hatıra var. İsmet İnönü-Kasım Gülek grubunun mücadelesi belleğimizde. Bülent Ecevit-Kamil Kırıkoğlu grubunun çekişmesi aklımızda. Deniz Baykal-Ali Topuz grubunun da. Kavganın temelinde ya vekil olma ya koltuk kapma var. Genelde PM’ye, MYK’ya girmek için rekabet edilir. CHP’de çapraz liste vardı. İlla ki birileri devre dışı kalırdı. Bu da kavgaya neden olurdu. Kavga da ideolojik değil, menfaate dayalıdır. Şu anda YP’ye gidenlerin de derdi milletvekili olmak. Ortada gerilen ip var. Bu ip, kopma etabına gelmedi ancak Erdoğan’ın oy oranını artırır. Özel’in İzleme Komisyonu’na üye vermeme kararı tartışıladursun MYK anlaşmazlığı patlak verdi. Yani ibre Özel’in aleyhine. Sap ile samanı karıştıran, Sözcü’yü bahane ederek komisyonda yer almayan Özel, MYK bunalımından da büyük zarar görecek gibi.”

YP’DEN ESER KALMAYACAK

Eski CHP’li Savcı Sayan da şunları dile getirdi: “MYK listesi, Özel ve İmamoğlu’nu bir defa daha yaka yakaya getirdi. Özel, İmamoğlu’nun sunduğu listeye şerh koyarak ‘patron benim’ dedi. Bir nevi İmamoğlu’nu gömdü. Özel’in senaryosu belliydi. CHP’yi böldü. Kılıçdaroğlu’ndan onlarca vekil alıp YP’ye kaçtı. Şu anda da İmamoğlu’nun gölgesinden kurtulmaya odaklandı. Belli ki kendi ekibiyle yeni bir yapı teşkil edecek. İmamoğlu’ndan bir şey olmayacağını anladı. Kendisine alan açtı. Otobana çıktı. Kendisini kaptan olarak görmeye başladı. Ancak büyük kaza yapacak. Ortada YP’den eser kalmayacak. Özel’in YP’si İsmail Cem’in YTP’siyle aynı kaderi paylaşacak. Perişan olacak. Hâsılı Özel-İmamoğlu ikilisi geri dönülmez yola girdi. Terörsüz Türkiye’de anlaşamadı. MYK listesi ise tuz biber oldu. Her şey planlanmıştı. Özel, kendine güveni olmadığı için blok liste yaptı. Güveni olsaydı çarşaf liste yapardı. İmamoğlu’ndan korkusundan böyle bir adım attı. Ancak ne yaparsa yapsın nafile YP’yi kurtaramayacak.”