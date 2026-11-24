Şahinbey Belediyesi, 2012 yılında başlattığı sıcak çorba ikramıyla vatandaşların gönüllerini ısıtmaya devam ediyor. İlçenin 25 farklı noktasında her gün 16 bin kişiye çorba ikram eden Şahinbey Belediyesi, bugüne kadar toplam 27 milyon 265 bin 371 kişiye ulaştı.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde 14 yıldır sürdürülen sıcak çorba ikramında milyonlarca kişiye ulaşıldı. Sabah erken saatlerde işe, okula ya da hastaneye giden vatandaşlara 25 noktada çorba dağıtılırken, günlük ikram sayısı 16 bine çıktı.

“Hizmetimizi kesintisiz sürdüreceğiz”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çorba ikramının vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Sabahın erken saatlerinde güne başlayan vatandaşlarımızın sıcak bir çorbayla güne başlaması bizleri mutlu ediyor. 2012 yılında başlattığımız bu hizmetle bugüne kadar 27 milyon 265 bin 371 vatandaşımıza ulaştık. Bu proje yalnızca bir çorba ikramı değil, aynı zamanda paylaşmanın ve dayanışmanın güzel bir örneğidir. Özellikle kış aylarında vatandaşlarımızın içini ısıtan bu hizmetimizi kesintisiz sürdüreceğiz" dedi.

“Vatandaşların hem bütçesine hem de günlük yaşamına katkı sağlıyor”

Şahinbey Belediyesi’nin çorba ikramından üniversite öğrencileri, işçiler, hastaneye giden vatandaşlar ve sabah erken saatlerde yolculuğa çıkanlar başta olmak üzere toplumun her kesiminden vatandaş yararlanıyor. Günlük 16 bin kişiye ulaşan hizmet, vatandaşların hem bütçesine hem de günlük yaşamına katkı sağlıyor.

Yıllardır sürdürülen proje, milyonlarca kişiye ulaşarak Şahinbey’de sosyal dayanışmanın önemli örneklerinden biri haline geldi. Vatandaşlar da uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek Şahinbey Belediyesine ve Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür etti.