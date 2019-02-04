0553 313 94 23

Unutkanlığa ne iyi gelir?

Sık sık unutma sorununuz var mı? Günümüzde sıklıkla rastlanan sorunlardan biri haline gelen unutkanlığın çaresi nedir?Geçmişte, hafıza kaybı ve kafa karışıklığı sıradan bir yaşlılık belirtisi olarak kabul görmekteydi. Ancak, bilim adamlarının düşüncesi bu belirtilerin küçümsenmemesi yönünde. Peki unutkanlığa ne iyi gelir? Alzheimer hastaları veya Alzeimer riskine karşı ne yapmalı? İşte unutkanlığa karşı İbrahim Saraçoğlu'ndan kür tavsiyesi...

04 Şubat 2019 Pazartesi 18:12
Unutkanlığa ne iyi gelir?

Sık sık unutma sorununuz var mı? Günümüzde sıklıkla rastlanan sorunlardan biri haline gelen unutkanlığın çaresi nedir?Geçmişte, hafıza kaybı ve kafa karışıklığı sıradan bir yaşlılık belirtisi olarak kabul görmekteydi. Ancak, bilim adamlarının düşüncesi bu belirtilerin küçümsenmemesi yönünde. Peki unutkanlığa ne iyi gelir? Alzheimer hastaları veya Alzeimer riskine karşı ne yapmalı? İşte unutkanlığa İbrahim Saraçoğlu'ndan tavsiyeler...

Unutkanlığa ne iyi gelir? 

Sağlıklı beslenme; diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları, damar tıkanıklığı ve daha pek çok hastalığa yakalanma riskini azaltırken, beyin fonksiyonlarını da geliştirerek unutkanlığa iyi gelir ve hafızayı güçlendirir. Örneğin, fazla miktarda doymuş yağ içeren yiyecekler kötü kolesterolün yükselmesine, damarlarda plakalar oluşmasına ve dolayısıyla beyne olan kan akışının azalmasına neden olabilir. Beyne giden kanın olması gerekenden az olması ise kan yoluyla taşınan oksijenin de azalmasına yol açar. Oksijen azlığı kısa sürede hafızanın zayıflamasına, ilerleyen durumlarda ise "vasküler demans"a neden olabilir.

Unutkanlığın bireysel tedavisinde günlük yapılacak egzersizlerin önemi son derece fazla. Diyet geliştirmenin yanı sıra uygulanacak, insanı oyalayacak egzersizler fiziksel olana kişiyi güçlendireceği gibi sağladığı mental faydalardan dolayı unutkanlığı da engelleyebilecek bir mental ortam yaratacaktır kuşkusuz.

Stres, anksiyete veya Depresyon bir kişiyi daha unutkan yapabilir. Genellikle unutkanlığın geçici olduğu düşünülür. Ancak duyguları yavaş yavaş bitirmesi söz konusu.

İbrahim Saraçoğlu'ndan unutkanlığa karşı havuç kürü

Bir ay taze sıkılmış havuç suyu uygulayacaksınız. Her akşam akşam yemeğinden en az 2 Saat sonra en güzeli de yatmadan hemen önce içilmelidir. Bu şekilde uygulamak kürün etkili olması için çok önemlidir.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 18:12
  1. ibrahim saraçoğlu
  2. unutkanlığa ne iyi gelir
  3. Unutkanlığa çözüm
  4. unutkanlığa çare
  5. unutkanlığa havuç suyu
  6. ibrahim saraçoğlu unutkanlık
  7. ibrahim saraçoğlu havuç kürü
  8. havuç kürü
  9. havuç suyunun faydaları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hamburg Havalimanı'nda grev
    1. Hamburg Havalimanı'nda grev
    2. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:..
    3. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(IMF..
    4. Piyasalarda gün sonu
    5. Kalın: "Kim tarafından gelirse gelsin..
    6. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Ocak..
    7. FETÖ'den gözaltına alınan 3 şüpheli..
    8. İbrahim Kalın: "(Fırat'ın doğusu) Bu..
    9. Borsa günü düşüşle tamamladı
    10. Yağmurdan sonra oluşan gölete düşen..
    11. İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar!
    12. İbrahim Kalın: "Münbiç ve Fırat'ın..
    13. Motosiklet tutkunu Musa, kazada öldü
    14. Şeyh Temim Kuveyt Emiri'ne milli takım..
    15. Unutkanlığa ne iyi gelir?
    16. CHP'nin HDP-PKK sempatizanı Kadıköy..
    17. Otomobil istinat duvarına çarptı: Baba..
    18. CHP MYK toplantısı
    19. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM..
    20. Yolda geçen süreler mesaiden sayılır mı?
    'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
    'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’

    Günün Karikatürü

    03 Şubat 2019
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"
    Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"