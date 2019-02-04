Sık sık unutma sorununuz var mı? Günümüzde sıklıkla rastlanan sorunlardan biri haline gelen unutkanlığın çaresi nedir?Geçmişte, hafıza kaybı ve kafa karışıklığı sıradan bir yaşlılık belirtisi olarak kabul görmekteydi. Ancak, bilim adamlarının düşüncesi bu belirtilerin küçümsenmemesi yönünde. Peki unutkanlığa ne iyi gelir? Alzheimer hastaları veya Alzeimer riskine karşı ne yapmalı? İşte unutkanlığa İbrahim Saraçoğlu'ndan tavsiyeler...

U nutkanlığa ne iyi gelir?

Sağlıklı beslenme; diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları, damar tıkanıklığı ve daha pek çok hastalığa yakalanma riskini azaltırken, beyin fonksiyonlarını da geliştirerek unutkanlığa iyi gelir ve hafızayı güçlendirir. Örneğin, fazla miktarda doymuş yağ içeren yiyecekler kötü kolesterolün yükselmesine, damarlarda plakalar oluşmasına ve dolayısıyla beyne olan kan akışının azalmasına neden olabilir. Beyne giden kanın olması gerekenden az olması ise kan yoluyla taşınan oksijenin de azalmasına yol açar. Oksijen azlığı kısa sürede hafızanın zayıflamasına, ilerleyen durumlarda ise "vasküler demans"a neden olabilir.

Unutkanlığın bireysel tedavisinde günlük yapılacak egzersizlerin önemi son derece fazla. Diyet geliştirmenin yanı sıra uygulanacak, insanı oyalayacak egzersizler fiziksel olana kişiyi güçlendireceği gibi sağladığı mental faydalardan dolayı unutkanlığı da engelleyebilecek bir mental ortam yaratacaktır kuşkusuz.

Stres, anksiyete veya Depresyon bir kişiyi daha unutkan yapabilir. Genellikle unutkanlığın geçici olduğu düşünülür. Ancak duyguları yavaş yavaş bitirmesi söz konusu.

İbrahim Saraçoğlu'ndan unutkanlığa karşı havuç kürü

Bir ay taze sıkılmış havuç suyu uygulayacaksınız. Her akşam akşam yemeğinden en az 2 Saat sonra en güzeli de yatmadan hemen önce içilmelidir. Bu şekilde uygulamak kürün etkili olması için çok önemlidir.