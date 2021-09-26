Unutkanlığa iyi gelen besinler

Unutkanlığın birçok nedeni olabilir. Hangi durumlardan kaynaklandığını öğrenip beslenmemize dikkat edersek hafızamızı güçlendirebiliriz. İşte unutkanlığa iyi gelen besinleri sizler için sıraladık:

Domates

Domates de içindeki likopen isimli madde sayesinde en güçlü antioksidan özelliği taşır bu nedenle hafızanızı güçlendirmek için taze ve bulabildiğiniz en doğal domatesleri bol bol tüketmeniz işe yarayacaktır.

Balık

Unutkanlığın sebeplerinden biri vücudumuzdaki Omega 3 eksikliğidir. Balık tüketebilirsiniz özellikle somon, sardalya, ton balığı ve uskumru da bol miktarda omega 3 bulunuyor.

Tarçın

Tarçın, kokusuyla bile hafızayı güçlendirmeyi başaran mucize besinlerde biridir. Yapılan birçok araştırma sonucu tarçın kokusunun beynin çalışmasını olumlu yönde etkilediği, zihni rahatlatıp konsantrasyonu artırdığı kabul ediliyor.

Ceviz, fındık

Ceviz ve fındık başta olmak üzere birçok kuruyemiş, içeriğindeki Omega 3 yağ asitleri sayesinde unutkanlığın önüne geçiyor ve hafızayı güçlendiriyor.

Nar ve/veya nar suyu

Nar ve nar suyu vücudumuza giren yabancı maddeleri çabucak vücuttan uzaklaştırır. Bu sayede hafızamızı zayıflamaya ve unutkanlığa neden olacak kötü durumların önüne geçmiş oluyor. Nar suyu içerek veya narı doğrudan yiyerek hafızanızı güçlendirmeniz mümkün.

Bitter çikolata

Bitter çikolata doğru miktarda tüketildiğinde vücudumuza oldukça faydalı besinlerdendir. İçindeki polifenoller sayesinde beynin sağlıkla çalışmasına destek olur.

Ispanak

Ispanak içindeki C vitamini, folik asit, mineraller sayesinde beynin sağlıkla çalışmasına destek olan en önemli besinlerdendir. Yapraklarını güzelce yıkayıp salata yaparak tüketmeniz daha etkili olacaktır