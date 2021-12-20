Tiroid hormonu bozuklukları, kaygı bozuklukları, ağır depresyon, sinir sistemini etkileyen hastalıklar, folik asit eksiklikleri, vitamin ve mineral eksikliği, hafızayı etkileyebilecek travmalar, beyindeki herhangi bir tümör de unutkanlık hastalığına neden olabilir.

Unutkanlığa ilaç olan O besin

Araştırmalar, kakaodaki flavonoidlerin hafızayı geliştirmeye ve yaşla ilişkili zihinsel gerilemeyi yavaşlatmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. Bu özelliklerden faydalanmak için ise beyaz ve sütlü çikolataları bir kenara bırakıp en az yüzde 70 oranında kakao içeren bitter çikolataları ya da kakao tozunun kendisini tercih etmeniz gerekiyor.

Kakao ve çikolatanın mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonin üretimini arttığı biliniyor. Aynı zamanda beyni ve bilişsel işlevlerini destekleyici flavonoidlerden zengin kakao, özellikle beynin öğrenme ve hafıza işlevlerine ek olarak kısa süreli belleği güçlendirmeye katkı sağlıyor.

Kakao nedir, faydaları nelerdir?

Kakao 4-10'nı boyunda bir ağaçtır, dalları sarmaşık dizili basit yapraklarla örtülüdür. Oldukça küçük olan çiçekleri her mevsimde açar, meyvesi salatalık şeklindedir, yer yer kırmızılı sarı renkte ve etlidir; yumuşak etinde 25-40 tane tohum bulunur

Kakaonun sağlık yararları arasında yüksek tansiyon, kolesterol, obezite, kabızlık, diyabet, bronşiyal astım, kronik yorgunluk sendromu ve çeşitli nörodejeneratif hastalıklar bulunur. Kanser riskini azaltmaya ve beyin sağlığının yanı sıra kardiyovasküler tedaviyi geliştirmeye yardımcı olur.

Unutkanlığı tetikleyen unsurlar neler?

Nöroloji ABD Başkanı Prof. Dr. Murat Aksu, modern çağın sorunu unutkanlığın Alzheimer'a işaret eden bir hastalık olmadığını belirterek, unutkanlığın korkulması gereken boyutlarını anlattı. Yoğun ve stresli ortamda çalışmanın bilgi işleme sürecini olumsuz olarak etkilediğini ve unutkanlığa neden olabildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Murat Aksu, "Yaşam koşullarındaki olumsuzluklar, hareketsizlik, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, aşırı kilo, sigara ve alkol tüketimi ile yetersiz ve kalitesiz uyku da unutkanlığı artıran önemli nedenler arasında yer alır" dedi.

Kırmızı et, omega - 3 yağ asidi bakımından zengin olan balıklarda , omega - 3 yağ asidi bakımından fındık ve ceviz , yaban mersini ve bitter çikolata,domates,ıspanak,tarçın,nar unutkanlığa iyi gelen besinler arasındadır.

Unutkanlığa karşı havuç kürü

Bir ay taze sıkılmış havuç suyu uygulayacaksınız. Her akşam akşam yemeğinden en az 2 Saat sonra en güzeli de yatmadan hemen önce içilmelidir. Bu şekilde uygulamak kürün etkili olması için çok önemlidir.

Unutkanlık için hangi doktora gidilir?

Hastaneye unutkanlık, hafıza kaybı gibi problemler sebebiyle gidildiğinde, nöroloji bölümüne başvurulmalıdır. Bu sebepler eğer psikolojik etkenlerden kaynaklanıyorsa, nöroloji bölümü ile psikiyatri bölümü ortak çalışabilecek ya da yalnızca psikiyatri bölümü soruna çözüm bulabilecektir.