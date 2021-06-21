İTTİHADUL ULEMA Fetva Kurulu "Unutarak yeminini bozan kimseye kefaret gerekir mi?" sorusuna yanıt verdi.

Fetvada, şu ifadelere yer verildi.

"Bir kimse unutarak yeminini bozarsa kendisine kefaret gerekmez. Çünkü unutan kimse söylediği sözü veya yaptığı fiili kendi iradesiyle yapmamıştır. Allah (celle celaluhu) Kur'an'ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: '…Hata ile yaptığınız bir işte size hiçbir günah yoktur. Fakat kasten yaptığınız şeylerde size günah vardır...(Ahzap 5).' Yine sevgili Peygamberimiz (aleyhissalatu vesselam) 'Ümmetimden hata, unutma ve ikrah/zor kullanılarak yaptıkları hususlar (dan dolayı hesaba çekilme) kaldırıldı' (İbn Mâce, Talâk 16, No: 2043) hadisi şerifiyle istemeden yapılan fiillerin günah vesilesi sayılmayacağını bildirmiştir."