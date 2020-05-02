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Oruç

Unutarak ağzıma yemek attım orucum bozulur mu? | Yanlışlıkla su içtim orucum bozulur mu?

Unutarak yeme içme orucu bozar mı? Ramazan ayıyla birlikte milyonlarca kişi "Oruç nasıl bozulur?" , "Unutarak yemek yemek orucu bozar mı?" , "Unutarak bir şey içmek orucu bozar mı?" , "Oruçlu olduğumu unuttum su içtim ne yapmalıyım?" , "Yanlışlıkla yemek içmek orucu bozar mı?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “Yanlışlıkla su içtim orucum bozulur mu?” sorusunun cevabı.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 14:15:00 -
Unutarak ağzıma yemek attım orucum bozulur mu? | Yanlışlıkla su içtim orucum bozulur mu?

Ramazan ayı boyunca vatandaşlar hangi durumlarda oruçlarının bozulup bozulmayacağını merak ediyor. Pek çok kişi “Unutarak su içmek orucu bozar mı?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Unutarak ağzıma yemek attım orucum bozulur mu? | Yanlışlıkla su içtim orucum bozulur mu?

Hangi hallerde orucun bozulup bozulmayacağı merak ediliyor. Birçok kişi yanlışlıkla bir şeyler içip yiyerek oruçlarının bozulup bozulmayacağını araştırıyor.

Diyanet'in konu hakkındaki açıklaması şöyle: Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.” (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).

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