Ramazan ayı boyunca vatandaşlar hangi durumlarda oruçlarının bozulup bozulmayacağını merak ediyor. Pek çok kişi “Unutarak su içmek orucu bozar mı?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Unutarak ağzıma yemek attım orucum bozulur mu? | Yanlışlıkla su içtim orucum bozulur mu?

Hangi hallerde orucun bozulup bozulmayacağı merak ediliyor. Birçok kişi yanlışlıkla bir şeyler içip yiyerek oruçlarının bozulup bozulmayacağını araştırıyor.

Diyanet'in konu hakkındaki açıklaması şöyle: Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.” (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).