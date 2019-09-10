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UNRWA'dan "Filistinli mülteciler meselesi yok edilmek isteniyor" açıklaması

UNRWA Genel Komiseri Pierre Krahenbühl:- "Daha önce hiçbir insani kurumun böyle şiddetli şekilde hedef alındığına ve mültecilerin haklarının tamamen inkar edildiğine şahit olmadık. Bazıları Filistinli mülteciler meselesini ortadan kaldırmaya çalışıyor"

10 Eylül 2019 Salı 20:44
UNRWA'dan "Filistinli mülteciler meselesi yok edilmek isteniyor" açıklaması

KAHİRE (AA) - Birleşmiş Milletler Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbühl, Filistinli mülteciler konusunun meşruiyetine son vermek için kurumun daha önce görülmemiş baskılara maruz kaldığını söyledi.

Mısır resmi haber ajansına göre, Kahire'deki Arap Birliği Dışişleri Bakanları 152'nci Olağan Oturumunda konuşan Krahenbühl, Filistinli mülteciler konusunun meşruiyetine son vermek için bir kampanya başlatıldığını ve UNRWA'nın daha önce görülmemiş baskılara maruz kaldığını belirtti.

"Daha önce hiçbir insani kurumun böyle şiddetli şekilde hedef alındığına ve mültecilerin haklarının tamamen inkar edildiğine şahit olmadık. Bazıları Filistinli mülteciler meselesini ortadan kaldırmaya çalışıyor." diyen Krahenbühl, "Yapılan bu saldırılar, iki devletli çözüm fikrini ve Arap barış girişimini yok etmeyi hedefliyor." ifadelerini kullandı.

Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından kısa süre sonra ABD'nin UNRWA'ya yaptığı finansal desteği kesmesi, uluslararası yardım kuruluşunu büyük sıkıntıya sokmuştu.

Hollanda ve İsviçre de UNRWA'da "görevi kötüye kullanma" yönünde son dönemde ortaya atılan iddiaların ardından 31 Temmuz'da söz konusu kuruluşa yönelik finansal yardımları askıya almıştı.

Birleşmiş Milletler ise 1 Ağustos'ta iddialara ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.

UNRWA, Filistinli mültecilere yardım amacıyla 1949'da kuruldu. UNRWA'ya kayıtlı 5,9 milyon Filistinli mülteciden 2,1 milyonu Ürdün'de, 1 milyon 445 bini Gazze'de yaşıyor. Batı Şeria, Suriye ve Lübnan'da da Filistinli mülteciler bulunuyor.


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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 20:44
  1. Filistin
  2. mülteciler
  3. UNRWA

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