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Dünya UNRWA'dan açıklama geldi! Dayanışma için İsrail'e Refah uyarısı! İşgal felaket olur açıklaması
Dünya

UNRWA'dan açıklama geldi! Dayanışma için İsrail'e Refah uyarısı! İşgal felaket olur açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-02-10 20:19:00 -
UNRWA'dan açıklama geldi! Dayanışma için İsrail'e Refah uyarısı! İşgal felaket olur açıklaması

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Refah'a yönelik olası kara saldırısını "tam bir felaket" olarak niteledi.

UNRWA, İsrail'in Refah kentine olası kara saldırısını, "tam bir felaket" olarak nitelendirdi.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gazze'nin güneyinde yer alan Refah kenti sakinlerinin sayısının 1,4 milyona ulaştığını ve çoğunluğunun cadde ve sokaklarda kurulan derme çatma çadırlarda ve sığınaklarda kaldığını belirtti.

İsrail'in savunmasız insanların yaşadığı Refah kentine yönelik muhtemel askeri saldırısının, tam bir felaket olacağı uyarısında bulunan Lazzarini, "Artık yaşananları tarif edecek kelime bulamıyorum." ifadelerini kullandı.

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