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Aktüel Ünlü yazar tarih verdi! ABD Türkiye'den ve İslam ülkelerinden defolacak
Aktüel

Ünlü yazar tarih verdi! ABD Türkiye'den ve İslam ülkelerinden defolacak

Yeniakit Publisher
2023-08-28 19:03:00 -
Ünlü yazar tarih verdi! ABD Türkiye'den ve İslam ülkelerinden defolacak

Yükselen gücün Avrasya merkezli olacağını belirten ünlü yazar Lütfi Şahin, "Türkiye dahil İslam ülkelerinden de ABD'nin def olup gitmesi inşallah 50 yıl sürmeyecektir.." ifadelerini kullandı.

İşte Lütfi Şahin'in o yazısı:

Rus Danilevsky en önemlisi Alman Tarih Felsefecisi Oswald Spengler, Batı’nın çöküşünü yazalı belki de yüz yıl oldu, yani medeniyet düzleminde, sonra diğerleri Scwaitzer, Nortroph Sorokin vs. 

Diyeceğim o ki bu bu yüzyıl ABD'nin çöküşü olacak hem de içeriden yiyecek en büyük darbeyi belki de zenci ve hispaniklerden, yükselen güç Avrasya merkezli olacak.

"ABD'nin def olup gitmesi 50 yıl sürmeyecektir"

Bu bağlamda Türkiye dahil İslam ülkelerinden de ABD'nin def olup gitmesi inşallah 50 yıl sürmeyecektir..

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