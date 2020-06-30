Ünlü yazar olayın iç yüzünü açıkladı! İki ülke arasındaki tartışılan 25 yıllık gizli anlaşma
Yazar Murat Akan sosyal medya hesabında İran ile Çin arasındaki 25 yıllık gizli anlaşmayla ilgili açıklama yaptı. Akan, ‘Anlamı: Anlaşma, Küreselcilerin Çin üzerinden İran’ı dizayn etme projesi...’ dedi.
İran’ın Çin ile yaptığı 25 yıllık gizli anlaşmanın içeriği ile ilgili yazar Murat Akan’dan dikkat çeken tweet geldi.
Murat Akan eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın çağrısını hatırlatarak şu ifadelere yer verdi:
İran’ın Çin ile yaptığı 25 yıllık gizli anlaşmanın içeriği tartışma konusu oldu. Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Çin ile 25 yıllık ‘gizli sözleşme’nin içeriğinin halka açıklanmasını istedi.
Anlamı: Anlaşma, Küreselcilerin Çin üzerinden İran’ı dizayn etme projesi...