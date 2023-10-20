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Ekonomi Ünlü Türk oteli icradan satışa çıkarıldı
Ekonomi

Ünlü Türk oteli icradan satışa çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2023-10-20 07:51:00 - 2023-10-20 07:54:27
Ünlü Türk oteli icradan satışa çıkarıldı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bulunan Hierapolis Termal Motel icradan satışa çıkarıldı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bulunan Hierapolis Termal Motel isimli tesis icradan satışa çıkarıldı.

Denizli İcra Dairesi Müdürlüğü, Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi 218 ada 1 parselde bulunan 28 bin metrekare üzerine kurulu Hierapolis Termal Oteli icradan satışa çıkardı.

Arazisine 112 milyon 284 bin, binalarına 57 milyon 256 bin, çevre düzenlemesine 328 bin ve makine ve cihazlara 1 milyon 460 bin lira olmak üzere, toplamda 171 milyon 329 bin lira muhammen bedel belirlenen 330 odalı tesisin il ihalesi 13-20 Aralık 2023 tarihleri arasında 13:56 saatleri, ikinci ihalesi ise 3 – 10 Ocak 2024 tarihleri arasında aynı saatlerde yapılacak.

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