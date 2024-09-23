Ünlü Türk helva markası tüm marketlerden apar topar toplatılıyor! Resmen başlandı! Duyan müşteriler isyanda

Dünya genelinde geri toplatma süreçlerine bir yenisi daha eklendi. Ünlü bir Türk helva markası, Almanya’daki tüm marketlerden apar topar toplanmaya başladı.

1959 yılında kurulan ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan Tunas Helva markasına ait, son kullanma tarihi 11 Eylül 2025 olan Kakolu Krelva Tahin Helvası, fıstık ve fındık alerjisi bulunanlar için gerekli uyarı etiketinin eksik olması nedeniyle geri çağrıldı.

Alerjisi olan bireyler için ciddi sağlık riskleri oluşturabileceği belirtilen bu karar doğrultusunda, ilgili ürünü satın alan müşterilerin fatura sunmadan, ürünü aldıkları marketlere iade edebilecekleri bildirildi. (gercekgundem.)

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