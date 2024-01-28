Ünlü Türk doğalgaz şirketi satılıyor! İlginçtir ki, bu karar bir şehri sevince boğdu

EPDK, Çordaş Çorlu Doğalgaz Dağıtım AŞ’nin doğalgaz dağıtım şebekesini; işletme, dağıtım, genişletme, iyileştirme, bakım ve onarım yapma koşullarıyla satışa çıkaracak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Çordaş Çorlu Doğalgaz Dağıtım AŞ’nin doğalgaz dağıtım şebekesini kapalı teklif, açık arttırma usulü ihale yoluyla satışa çıkaracak.

İhaleyi kazanacak olan şirkete, lisans yürürlük tarihinden itibaren 30 yıl süreli, şehir içi doğalgaz dağıtım lisansı verilecek. Şirket Çorlu, Marmaracık, Sultanköy, Yeniçiftlik, Marmaraereğlisi ve Yenice’de kurulu bulunan dağıtım şebekesinin mülkiyetini devralacak. Şirket bu doğrultuda bölgede dağıtım faaliyetini yürütecek, dağıtım şebekesini işletecek, şebekenin iyileştirilmesi; bakım ve onarımı ile genişletilmesinden de sorumlu olacak.

Şatış ihalesinde kapalı zarf teklifleri için başlangıç fiyatı olarak 749.629.087 liralık bir tutar belirlendi. İstekliler 50.000.000 liralık da geçici teminat verecekler. Açık arttırma sürecindeki teklifler ise Türk Lirası cinsinden ve Katma Değer Vergisi (KDV) hariç olarak verilecek.

İhale şartnamesi, en geç 05 Şubat 2024 tarihinde mesai sonuna kadar EPDK’nın Mustafa Kemal Mahallesi, 2078 Sokak, No: 4, Çankaya, Ankara adresinden, bankaya yatırılması gereken 500.000 lira bedel karşılığında satın alınabilecek.

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İhaleye sadece ödenmiş sermayesi asgari 50.000.000 lira olan; Türkiye’de kurulmuş Anonim Şirketler ve Limited Şirketler katılabilecek. Şartname ve ihale dosyasını alan şirketler yeterlilik başvurusu yapabilecekler.

Kaynak: Enerji Günlüğü