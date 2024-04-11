Ünlü Teknoloji şirketi Apple'dan uyarı: Casus yazılım tehlikesi var deyip itiraf etti! Size de sıçramasın
Apple, geçtiğimiz gün 92 ülkedeki bazı iPhone sahiplerine ortak bir bildirim gönderdi. Bu bildirimde, kullanılan iPhone'un kötü amaçlı yazılım saldırısına maruz kaldığı ifade ediliyordu. İtirafı gündeme bomba gibi düştü.
ABD merkezli teknoloji devi Apple'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Şirket, bilgisayar korsanlarının 92 ülkedeki iPhone sahiplerine bir uyarı gönderdi. Bu uyarıda, kötü amaçlı yazılım ile saldırı ihtimali olduğu belirtildi. Apple, saldırganların kimliğini ve uyarıların hangi ülkelerdeki iPhone sahiplerine gönderildiğini açıklamadı.
İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA
Apple'ın kullanıcılara gönderdiği uyarı mesajında, "Apple, Apple Kimliğiniz ile ilişkili iPhone'un güvenliğini uzaktan ele geçirmeye çalışan bir casus yazılım saldırısı tarafından hedef alındığını tespit etti." ifadelerine yer verildi. Apple, aynı uyarı mesajında bunun genel bir saldırı olmadığını, doğrudan kişiyle ilgili olduğunu da özellikle vurguladı.
Apple, siber saldırganların hangi casus yazılım ile saldırı gerçekleştirdiklerine ilişkin bir şey söylemedi. Ancak pek çok kişinin bununla ilgili ortak bir fikri bu bir itiraf. Sizlerin de tahmin edebileceğiniz üzere söz konusu kötü amaçlı yazılım "Pegasus". Zira bu uygulama, geçmişte de pek çok kişinin siber saldırıya uğramasına yol açmış ve Apple, bununla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
Apple'ın geçmişte yaptığı açıklamalara göre Pegasus, genelde asker, gazeteci ve politikacı gibi kilit isimler için kullanılıyor. Ayrıca bu uygulama, çoğu zaman devlet destekli siber saldırganlar tarafından kullanılıyor. Bu herkesin başı dertte sonucumı çıkarıyor. Bu arada; Apple'ın neden bu konuyla ilgili detaylı açıklama yapmadığını da söyleyelim. Apple, bunun nedenini de açıkladı. Şirkete göre detaylı bilgi vermek, casus yazılımın kendini revize etmesine yol açabilir.
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