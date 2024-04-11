  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Biden Hükümetinde İsrail çatlağı! ' Yetersiz'

TSK bayramda da nefes aldırtmıyor! PKK'lı teröristlerin inleri yerle bir edildi

Etrafları Türk İHA'ları ile sarılmıştı! Bayraktar TB2 SİHA'ya rakip İHA yaptılar

Türkiye'ye 11 Nisan Perşembe günü orasıyla ilgili tarihi bir petrol müjdesi verilecek! Tüm ülkeye hayırlı olsun

Emekli istihbaratçı Baykar ile ilgili 'Bu neyin nesi?' dedi ve ilk kez açıkladı: İsrail bundan korkuyor

Dünyanın en güçlü orduları listesi güncellendi! Türkiye'nin sırası gündemi altüst etti

Destici'den İsrail çağrısı! Topyekün ambargo uygulanmalı

Son dakika... Şehidimizin kanı yerde kalmadı! PKK'ya bomba yağdı: 5 terörist ex

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Emniyet müdüründen DEM'li vekile şamar

Ünlü banka son altın tahminini duyurdu! Duyan cumartesi sabahı koşa koşa kuyumculara gidecek
Teknoloji Ünlü Teknoloji şirketi Apple'dan uyarı: Casus yazılım tehlikesi var deyip itiraf etti! Size de sıçramasın
Teknoloji

Ünlü Teknoloji şirketi Apple'dan uyarı: Casus yazılım tehlikesi var deyip itiraf etti! Size de sıçramasın

Yeniakit Publisher
2024-04-11 13:13:00 - 2024-04-11 13:22:10
Ünlü Teknoloji şirketi Apple'dan uyarı: Casus yazılım tehlikesi var deyip itiraf etti! Size de sıçramasın

Apple, geçtiğimiz gün 92 ülkedeki bazı iPhone sahiplerine ortak bir bildirim gönderdi. Bu bildirimde, kullanılan iPhone'un kötü amaçlı yazılım saldırısına maruz kaldığı ifade ediliyordu. İtirafı gündeme bomba gibi düştü.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Şirket, bilgisayar korsanlarının 92 ülkedeki iPhone sahiplerine bir uyarı gönderdi. Bu uyarıda, kötü amaçlı yazılım ile saldırı ihtimali olduğu belirtildi. Apple, saldırganların kimliğini ve uyarıların hangi ülkelerdeki iPhone sahiplerine gönderildiğini açıklamadı.

İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Apple'ın kullanıcılara gönderdiği uyarı mesajında, "Apple, Apple Kimliğiniz ile ilişkili iPhone'un güvenliğini uzaktan ele geçirmeye çalışan bir casus yazılım saldırısı tarafından hedef alındığını tespit etti." ifadelerine yer verildi. Apple, aynı uyarı mesajında bunun genel bir saldırı olmadığını, doğrudan kişiyle ilgili olduğunu da özellikle vurguladı.

Apple, siber saldırganların hangi casus yazılım ile saldırı gerçekleştirdiklerine ilişkin bir şey söylemedi. Ancak pek çok kişinin bununla ilgili ortak bir fikri bu bir itiraf. Sizlerin de tahmin edebileceğiniz üzere söz konusu kötü amaçlı yazılım "Pegasus". Zira bu uygulama, geçmişte de pek çok kişinin siber saldırıya uğramasına yol açmış ve Apple, bununla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Apple'ın geçmişte yaptığı açıklamalara göre Pegasus, genelde asker, gazeteci ve politikacı gibi kilit isimler için kullanılıyor. Ayrıca bu uygulama, çoğu zaman devlet destekli siber saldırganlar tarafından kullanılıyor. Bu herkesin başı dertte sonucumı çıkarıyor. Bu arada; Apple'ın neden bu konuyla ilgili detaylı açıklama yapmadığını da söyleyelim. Apple, bunun nedenini de açıkladı. Şirkete göre detaylı bilgi vermek, casus yazılımın kendini revize etmesine yol açabilir.

Petrol bulunması an meselesi! TPAO’nun Kösetarla 1 kuyusu için kamulaştırma yapılacak!
Petrol bulunması an meselesi! TPAO’nun Kösetarla 1 kuyusu için kamulaştırma yapılacak!

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Petrol bulunması an meselesi! TPAO’nun Kösetarla 1 kuyusu için kamulaştırma yapılacak!

Petrol açıklaması! Alparslan Bayraktar Türkiye'ye müjdeyi verdi: Yarın üretimde bir rekor kıracağız
Petrol açıklaması! Alparslan Bayraktar Türkiye'ye müjdeyi verdi: Yarın üretimde bir rekor kıracağız

Ekonomi

Petrol açıklaması! Alparslan Bayraktar Türkiye'ye müjdeyi verdi: Yarın üretimde bir rekor kıracağız

Emekli olacak olanlar ve çalışanlar dikkat! İşverenler yan hakları artırdı: Yemek kartı, yol ücreti, emeklilik planı...
Emekli olacak olanlar ve çalışanlar dikkat! İşverenler yan hakları artırdı: Yemek kartı, yol ücreti, emeklilik planı...

Ekonomi

Emekli olacak olanlar ve çalışanlar dikkat! İşverenler yan hakları artırdı: Yemek kartı, yol ücreti, emeklilik planı...

İkinci el araç, sıfır araç alacaklar için Bayram sonrası fiyatlar değişecek uyarısı! 800 bin lira... Sonuçlar çıktı
İkinci el araç, sıfır araç alacaklar için Bayram sonrası fiyatlar değişecek uyarısı! 800 bin lira... Sonuçlar çıktı

Otomotiv

İkinci el araç, sıfır araç alacaklar için Bayram sonrası fiyatlar değişecek uyarısı! 800 bin lira... Sonuçlar çıktı

Türk üreticilerden o ürünü satın alacak! O ülke Türkiye'nin kapısını çaldı... 8,9 milyar dolarlık dev kazanç
Türk üreticilerden o ürünü satın alacak! O ülke Türkiye'nin kapısını çaldı... 8,9 milyar dolarlık dev kazanç

Ekonomi

Türk üreticilerden o ürünü satın alacak! O ülke Türkiye'nin kapısını çaldı... 8,9 milyar dolarlık dev kazanç

Akaryakıt fiyatları 11 Nisan 2024! Araba sahipleri: İstanbul, Ankara, İzmir'in LPG, motorin, benzin fiyatı
Akaryakıt fiyatları 11 Nisan 2024! Araba sahipleri: İstanbul, Ankara, İzmir'in LPG, motorin, benzin fiyatı

Ekonomi

Akaryakıt fiyatları 11 Nisan 2024! Araba sahipleri: İstanbul, Ankara, İzmir'in LPG, motorin, benzin fiyatı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23