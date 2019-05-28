Ünlü teknik direktörler Ramazana saygıda sınıfta kaldı! Oruca saygıları yok

Hakkı Bilir İstanbul

Müslümanların büyük bir ihtimam gösterdiği oruç ibadeti performansı düşürdüğü iddiasıyla Türkiye’deki futbolculara adeta yasaklanıyor. Birçok Türk teknik direktör, ‘yedek bırakma’ ya da üstü kapalı imalarla futbolcuların oruç tutmasını istemiyor. Oysa Avrupa’daki Müslüman futbolcular, Türkiye’deki algının tam aksine, performanslarında hiçbir düşüklük göstermezken, antrenörleri tarafından da destekleniyor. Geçtiğimiz gün Fransa’da oynanan bir maçın iftar saatine denk gelmesiyle maçı durduran hakem Müslüman asıllı futbolcuların oruçlarını açmasını beklerken, Ajax takımı oruç tutan oyuncularına karışmayacağını açıkladı. Dünyanın en kaliteli futbolcuları arasında gösterilen Muhammed Salah, oruçlu olmasına rağmen maksimum performans sergiliyor.

Bahaneleri performans

Türkiye’nin son 17 yılda kat ettiği dini ve bireysel özgürlükler noktasındaki göz kamaştırıcı sicilini gölgeleyen adımlar maşeri vicdanı yaralıyor. Ramazan ayı içerisinde futbolcuların oruç tutmaması için aba altından sopa gösteren teknik direktörler ibadet hakkını engelliyor. Ümit Özat, oruç tutan futbolcusu Pote’yi kadro dışı bırakırken, “Orucun telafisi olur maçın telafisi olmaz” gibi skandal sözler sarf etti. Daha önce de Fatih Terim, “Müslümanlıkta muhakkak ki çok önemlidir oruç tutmak. Ancak işiniz buna müsaade etmiyorsa önce işinizi yapıp sonra bunu kaza etmek gibi bir kural vardır. Biz onların yerine de oruç tutarız” ifadelerini kullanmıştı.

Mobbing uyguluyorlar

Mustafa Denizli de, orucun performans düşürdüğünü iddia ederek, futbolcularından oruç tutmamalarını istediğini söylemişti. Denizli verdiği demeçte, “Oruç ister istemez futbolcunun performansını ve dayanıklılığını olumsuz etkiliyor” demişti. Aykut Kocaman ise oruç tutmak isteyen Müslüman futbolcusu Moussa Sow’a yönelik, ‘Ya forma ya oruç’ tehdidiyle oruç tutmamasını istemişti. Müslüman futbolculara yönelik alerjisiyle bilinen Ersun Yanal da çalıştırdığı takımlarda futbolcuların oruç tutmaması yönünde baskı uygulamıştı. Öyle ki birçok futbolcusunu kadro dışı bırakmıştı.

Avrupa’da serbest

Maalesef ülkemizdeki teknik direktörlerin oruca karşı tutumu buyken, Avrupa’da durum daha farklı bir yönde seyrediyor. Hollanda’nın en önemli takımlarında Ajax, Müslüman futbolcuların oruç tutmasına müdahale etmedi. Liverpool’un oyuncusu Mısırlı Muhammed Salah da oruç tutmasına rağmen müthiş bir performans sergiliyor. İftar saatine denk gelen maçlarda ise maç kısa bir süre durdurularak futbolcuların oruçlarını açmasına müsaade edildi. Yine geçtiğimiz günlerde Fransa’da, Nice ile Monaco arasında oynanan maçı iftar saati olan 22:05‘te durduran hakem Youcef Attal’ın orucunu açmasını bekledi. Nice’nin 2-0’lık üstünlüğüyle biten maçta, 90 dakika sahada kalan Attal, bir golün de asistini yaptı. Attal, 90 dakika boyunca sahada adım atılmadık tek bir yer bırakmayarak, orucun performans düşürdüğü yalanını diline dolayanlara tokat gibi cevap vermiş oldu.