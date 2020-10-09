Ünlü teknik adamdan transfer itirafı

Ukrayna'da Dinamo Kiev'in teknik direktörlüğünü yapan Mircea Lucescu'dan transfer itirafı geldi. Lucescu, A Milli Takım'da beraber çalıştığı Merih Demiral hakkında transfer itirafında bulundu.

Tuttosport'a konuşan Lucescu, Inter'in eski scout'u Adelio Moro'nun Türkiye'ye geldiğini ve Inter için Merih Demiral'ı izlediğini söyledi.

Rumen teknik adam, Inter Sportif Direkötrü Javier Zanetti'nin yardımcısı Ivan Zamorano'nun kendisini arayıp Merih Demiral'ı sorduğunu, Inter'in, Merih Demiral'ı çok istediğini ama Juventus'un, herkesten daha çabuk davranarak bu transferi bitirdiğini belirtti.

Juventus'un başına geçen Pirlo'yu da değerlendiren Lucescu, Pirlo'nun bir gün teknik direktör olacağını bildiğini, Pep Guardiola ve Zinedine Zidane gibi olacağını söyledi.

Andrea Pirlo'nun, bir şampiyon olduğunu ve teknik direktör olarak da bir şampiyon olacağını söyleyen Lucescu, Pirlo'nun en iyilerden biri olarak anılacağını belirtti.