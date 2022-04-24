Ünlü tarihçi Erhan Afyoncu’dan 1915 olayları çıkışı: Bu vekilin teklifi ciddiyetten uzak

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, 1915 olaylarına ilişkin “soykırım” ifadesini kullananları sert bir şekilde eleştirdi.

“Atalarımız tarih boyunca hiçbir zaman soykırım yapmamışlardır” diyen Afyoncu, şöyle devam etti:

“Eğer soykırım yapılsaydı…”

“Eğer iddia edildiği gibi 1915’te bir soykırım yapılsaydı, 107 yıl sonra TBMM’de ne Ermeni kökenli bir milletvekili olur, ne de asılsız iftiralarla Türk milletini katil göstermeye çalışan bir teklif vermeye cesaret eden biri çıkabilirdi.”

“24 Nisan Ermeni tehcirinin başlama tarihi değil”

Ermenilerin, ABD başta olmak üzere her 24 Nisan’da Türkler aleyhine faaliyetler yaptığını dile getiren Afyoncu, “Talat Paşa ve arkadaşları yönetimde hatalar yapsalar da, samimi olarak Türk milletine hizmet etmeye çalışmış vatansever ve canlarını bu vatan uğruna vermiş Türk milliyetçisidirler. İsimleri ebediyen Türkiye Cumhuriyeti’nin her tarafını süsleyecektir. 24 Nisan Ermeni tehcirinin başlama tarihi değil, Ermeni komitelerinin kapatılması ve komitelerini ileri gelenlerinin bir kısmının tutuklanma tarihidir.” dedi.

“Ermeniler, 40 civarında isyan çıkardı”

Afyoncu, sürece ilişkin yaşananları da şu şekilde anlattı:

“1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra Berlin Antlaşması ile kendilerine bağımsızlık verileceği ümidine kapılan Ermeniler, bu amaçlarına ulaşamayınca, hedeflerine varmak için terörizmi benimseyerek Taşnak ve Hınçak adlı terör örgütlerini kurdular.

Ermeniler, Birinci Dünya Savaşı’na kadar olan dönemde 40 civarında isyan çıkardılar. Birinci Dünya Savaşı’nda Rus ordusu ile doğuda yapılan savaşları fırsat bilip, bağımsızlık için son adımı atmak üzere harekete geçtiler.

“İstanbul'da tutuklananların sayısı 235'ti”

Osmanlı ordusunun iaşe ve ikmaline büyük zarar verdiler. Ayrıca çeteler kurarak sivil Türkleri öldürmeye başladılar.

Osmanlı yönetimi bütün uğraşmalarına karşılık Ermeni teröristlerin saldırılarını durduramayınca 24 Nisan genelgesini çıkararak komiteleri kapattı ve komitelerle bağlantısı tespit edilenlerin bir kısmı tutuklandı. İstanbul'da tutuklananların sayısı 235'ti.”

Garo Paylan’a: Komitecilerin kim olduklarını öğrensin

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifine yönelik de değerlendirmelerde bulunan Afyoncu, şunları yazdı:

“HDP milletvekili Garo Paylan’ın pespaye teklifi o kadar ciddiyetten uzak ki, 24 Nisan’da tutuklanan Ermeni komiteleriyle bağlantılı kişilerin sayısını 250’ye yakın Ermeni aydını olarak veriyor. Paylan da önce bir şeyi iddia edecekse önce tutuklanan komitecilerin sayısını ve kim olduklarını öğrensin.

“Bu durumu 107 yıldır hazmedemiyorlar”

24 Nisan tutuklamaları esnasında çatışma meydana gelmediği gibi Ermeni ileri gelenlerine yönelik öldürme olayı da olmamıştı. Ancak komitelerin lider kadrolarının tutuklanması, muhtemel bir genel isyanın etkisiz ve lidersiz kalmasına yol açmıştı. Bu durumu 107 yıldır hazmedemiyorlar.”