  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ünlü Stratejist'ten koronavirüs aşısı açıklaması: Gurur duyabiliriz, ancak...
Gündem

Ünlü Stratejist'ten koronavirüs aşısı açıklaması: Gurur duyabiliriz, ancak...

Gazeteci-Yazar ve Stratejist Murat Akan, Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftinin bulduğu yeni tip koronavirüs aşısı ile ilgili paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 16:16:00 -
Ünlü Stratejist'ten koronavirüs aşısı açıklaması: Gurur duyabiliriz, ancak...

Gazeteci-Yazar ve Stratejist Murat Akan, Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftinin kurucusu olduğu Alman BioNTech firmasının ABD merkezli Pfizer ortaklığında geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile ilgili paylaşımda bulundu.

Akan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Covid-19 aşısını bulan Uğur Şahin/Özlem Türeci'nin Türk olmasıyla gurur duyabiliriz. Ancak unutmayın! Bu iki Türk tarafından kurulan BioNTech, küreselcilerin en çok desteklediği firmalardan biridir. BioNTech aşısı, mRNA tekniği ile geliştirildi. Tıp tarihinde ilk kez uygulanacak!"

İşte Akan'ın o tweeti:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Araç sahiplerine müjde! Yüzde 25 indirim resmi gazetede yayımlandı
Ekonomi

Araç sahiplerine müjde! Yüzde 25 indirim resmi gazetede yayımlandı

Milyonlarca araç sahibini kapsıyor. Trafik cezalarıyla ilgili flaş gelişme resmi gazetede yayımladı. Yapılandırma yasasında 100 binlerce ara..
Dağlık Karabağ'da rezil rüsva olan Ermenistan'dan skandal tehdit: Türkiye, İsrail ve Azerbaycan...
Gündem

Dağlık Karabağ'da rezil rüsva olan Ermenistan'dan skandal tehdit: Türkiye, İsrail ve Azerbaycan...

Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda bozguna uğrayan ve ateşkes imzalamak zorunda kalan Ermenistan'ın Genelkurmay Başkanı Vladimir Pogosyan, Tür..
Whatsapp yeni bir özelliği test etmeye başladı
Teknoloji

Whatsapp yeni bir özelliği test etmeye başladı

Whatsapp uygulamasının güncellenen Android beta sürümünde, kullanıcılara sohbet veya duruma gönderecekleri videoların sesini kapatma imkanı ..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay