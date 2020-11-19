Ünlü Stratejist'ten koronavirüs aşısı açıklaması: Gurur duyabiliriz, ancak...

Gazeteci-Yazar ve Stratejist Murat Akan, Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftinin kurucusu olduğu Alman BioNTech firmasının ABD merkezli Pfizer ortaklığında geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile ilgili paylaşımda bulundu.

Akan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Covid-19 aşısını bulan Uğur Şahin/Özlem Türeci'nin Türk olmasıyla gurur duyabiliriz. Ancak unutmayın! Bu iki Türk tarafından kurulan BioNTech, küreselcilerin en çok desteklediği firmalardan biridir. BioNTech aşısı, mRNA tekniği ile geliştirildi. Tıp tarihinde ilk kez uygulanacak!"

İşte Akan'ın o tweeti: