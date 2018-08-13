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Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den iş adamlarına çağrı: Paranızı ülkeden kaçırmayın

Ünlü spor yorumcusu ve futbol efsanesi Rıdvan Dilmen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye karşı başlattığı ekonomik savaş hakkında açıklamada bulundu. Dilmen, "Bu bir savaş. Herkes parasıyla ülkesinde yatırım yapmalı" dedi.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:39
Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den iş adamlarına çağrı: Paranızı ülkeden kaçırmayın

Türkiye'ye karşı başlatılan ekonomik savaşta tüm vatandaşlara görev düştüğünü söyleyen Dilmen, "Paralara el konulacağı nereden çıktı anlamadım. Düşmanı sadece dışarda aramamak lazım." ifadelerini kullandı.

İŞ ADAMLARINA SESLENDİ

Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu belirten Rıdvan Dilmen, "Trump diye bir vatandaş çıkıp deli saçması şeyler söyleyecek. Türkiye'yi ele geçirmeye çalışacak, olur mu öyle şey? Büyük iş adamlarımızın, bu ülkeden para kazanmış insaların, kimsenin günahını almak istemem ama paraları bir yerlere götürmüşlerse eğer, bu ülkeye yatırım yapmaları gerekiyor." dedi.

Kendisinin döviz bırakmadığını ve TL'ye çevirdiğini ifade eden Dilmen, "Ben bu ülkede para kazandım, bu ülkede Rıdvan oldum. Hamal olursun, futbolcu olursun kim olursan ol. Buralarda milyar dolarlar kazanan insanların yine ülkemize yatırım yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu ülkenin evladıysak bu savaşa herkes girecek." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:39
  1. Rıdvan Dilmen
  2. İş adamlarına çağrı
  3. canlı yayında açıklama
  4. yaptırım açıklaması
  5. ülkeye yatırım yapın

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