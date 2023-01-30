Ünlü şirketten şok karar! Binlerce elemanı işten çıkaracaklar

Hollandalı tıbbi teknoloji üreticisi Philips, kusurlu uyku solunum cihazlarının büyük oranda geri çağrılmasının neden olduğu zararla birlikte küresel çapta 6 bin çalışanı işten çıkaracağını duyurdu.

Hollandalı tıbbi teknoloji üreticisi Philips'in icra kurulu başkanı Roy Jakobs, 2025 yılına kadar 'iş gücünde azalmaya gideceklerini' duyurdu.

Şirket, henüz 3 ay önce 4 bin çalışanı işten çıkaracağını bildirmişti.

Firma, uyku solunum cihazlarının kusurlu çıkmasının ardından 2023'nin dördüncü çeyreğinde 105 milyon euro ve geçen yılın tamamında 1605 milyar euro net zarar açıklamıştı.

Ekim ayında görevi devralan Jakobs, firmanın 'çevikliğini ve üretkenliğini artırmak için performansı yükselmesi ve çalışma tarzının basitleştirilmesi' gerektiğini söyledi.

Jakobs, "Bu, iş gücümüzün 2025 yılına kadar dünya çapında yaklaşık 6 bin pozisyon şeklinde zorlu ama gereken biçimde daha fazla azaltılmasını içeriyor" dedi.

Firmann 2023'te toplam 3 bin çalışanı işten çıkarması bekleniyor.

Öte yandan Jakobs, Philips'in 'hasta güvenliği ve kalite yönetimini güçlendirmeye ve Respironics geri çağırma işlemini tamamlamaya' odaklanacağını kaydetti.

Philips, 2021'de uyku apnesinden muzdarip olanları tedavi etmek için kullanılan cihazlarını dünya çapında geri çağıracağını açıklamış ve yargı süreciyle karşı karşıya kalmıştı.