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Yaşam

Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya'ya kötü haber

Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya'nın babasını kaybetti. Bir süredir Bolu’da tedavi gören Mehmet Yalçınkaya’nın babası Seyfettin Yalçınkaya'nın hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 13:32:00 - 2020-07-23 13:35:23
Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya'ya kötü haber

Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası Seyfettin Yalçınkaya hayata gözlerini yumdu. Bir süredir Bolu'da tedavi gördüğü bilinen Yalçınkaya bugün vefat etti.

Seyfettin Yalçınkaya, yarın öğle namazının ardından defnedilecek. Seyfettin Yalçınkaya'nın cenazesi Bolu'da Yenigüney Cami'nden yarın öğle namazına müteakip kaldırılacak. Öte yandan Mehmet Şef, cenazeye çelenk göndereceklerden özel bir istekte bulundu.

İstekte bulundu

Mehmet Yalçınkaya, babasının cenazesi için çelenk göndereceklerin Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunmalarını rica etti.

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