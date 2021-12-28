Ünlü şarkıcı, sokakta gezerken deste deste para dağıttı
Kanadalı ünlü rapçi Drake geçtiğimiz cumartesi günü arabasıyla gezerken sokaktaki insanları adeta para yağmuruna tuttu. Drake sokakta karşısına çıkan insanlara deste deste para dağıttı.
Kanadalı ünlü rapçi Drake geçtiğimiz cumartesi günü arabasıyla gezerken sokaktaki insanları adeta para yağmuruna tuttu. Drake sokakta karşısına çıkan insanlara deste deste para dağıttı. Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Dünyaca ünlü şarkıcı Drake Noel günü Toronto'da arabasıyla gezerken sosyal medyada ilgi çekecek görüntülere imza atan ünlü rapçinin görüntüleri izlenme rekorları kırdı.
Ne kadar para dağıttığı bilinmiyor
Yayınlanan videoda bir kadının "Aman Tanrım, bu çılgınca!" derken, başka bir kişinin "Teşekkürler kardeşim. Minnettarım arkadaşlar, kendinize iyi bakın." ifadelerini kullandığı duyuluyor. Drake de onlara "Zaten biliyorsunuz!" yanıtını veriyor. Ünlü rapçinin ne kadar para dağıttığı bilinmiyor.