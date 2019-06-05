Ünlü şarkıcı Diriliş Ertuğrul vesilesiyle Müslüman oldu!

Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü şarkıcının vokalistliğini yapan ABD'li şarkıcı Della Miles, bir dizi konser görüşmesi için geldiği İstanbul'da Müslüman olmuştu.

Türkiye ve Türk insanına olan hayranlığını her fırsatta dile getiren şarkıcı Miles, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da bir araya gelmişti.

Akşam'ın haberine göre, Müslüman olmasında Diriliş Ertuğrul'un da katkısının bulunduğunu söyleyen Della Miles şöyle konuştu:

'Bu dizi sayesinde araştırmaya başladım'

"‘Diriliş Ertuğrul’ diye bir dizi var ve ben oradaki mistik karakterlere bayılıyorum. O dizi sayesinde Türk - İslam tarihini de incelemeye ve araştırmaya başladım. Bu konuda da daha yeniyim ancak özellikle Mevlana’nın öğretilerini okumaya başladım ve bu benim manevi huzurumu artırdı."