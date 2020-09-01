Ünlü şarkıcı Akon'ın fütüristik şehir projesi "Akon City" Dakar'da tanıtıldı

DAKAR (AA) - Senegal asıllı dünyaca ünlü şarkıcı Akon'ın fütüristik şehir projesi "Akon City" Senegal'in başkenti Dakar'da tanıtıldı.

Dakar'a yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Mbour bölgesindeki Mbodiene kentinde kurulması planlanan projenin sembolik anlam taşıyan ilk taşı, Turizm ve Havacılık Bakanı Alioune Sarr ve Akon'ın katıldığı etkinlikle koyuldu.

Bakan Sarr ve Akon, başkentte bir otelde, projenin Lübnanlı mimarı Hüseyin Bakri ve Mbodiene Belediye Başkanı Magueye Ndao'nun da katıldığı bir basın toplantısı düzenledi.

ABD'de doğan ancak çocukluğunun bir kısmını Senegal'de geçiren Akon, Wolofça ve İngilizce yaptığı konuşmasında, ülkesine böyle bir yatırım yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve Cumhurbaşkanı Macky Sall'in vizyonunu takip ettiğini söyledi.

Akon, içinde her şeyin düşünüldüğü bir şehrin kurulacağının altını çizerek bunun Senegal halkına da büyük oranda istihdam sağlayacağını dile getirdi.

Projenin, kıtanın imajına da katkı sağlayacağını kaydeden ünlü şarkıcı, Akon City'nin Black Panther filmindeki hayali Wakanda şehrine benzetilmesinden de onur duyduğunu ifade etti.

Akon, neden Afrikalı bir mimarla çalışmadığına ilişkin bir soruya da "Çok zamanım yoktu, aradım ama bu zaman diliminde Afrikalı bir mimar bulamadım ancak Hüseyin gerçekten bize tam bir Afrika vizyonu sağladı. O nedenle onunla çalışmak istedik." cevabını verdi.

Ünlü şarkıcı, yer belirtmeden kıtadaki diğer ülkelerde de benzer projeleri hayata geçirebileceğinin sinyalini verdi.



- "Sadece şehre değil ülkeye de katkı sağlayacak"

Program sonunda AA muhabirine konuşan Mbodiene Belediye Başkanı Ndao, böyle bir projeye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Akon'ın bölgenin doğal güzelliklerinin farkında olduğunu kaydeden Ndao, "Eşsiz bitki örtümüz, hayvan çeşitliliğimiz, verimli topraklarımız var. Göller, nehirler, lagünlerin yanı sıra zaten bölge okyanus kıyısında. Hali hazırda turizmin oldukça canlı olduğu bir yer. Bu proje, sadece şehrimize değil ülkenin geleceğine de ciddi katkı sağlayacak. Halk çok mutlu çünkü projede büyük ölçüde yerel iş gücü kullanılacak." ifadelerini kullandı.

- "Akon City, mimaride beklentiyi başka bir noktaya taşıyacak"

AA muhabirine konuşan projenin mimarı da Bakri de Akon ile 3 yıl önce Senegal'de başka bir proje üzerine çalışırken tanıştıklarını söyledi.

Bakri, projeyi ancak 2 yılda detaylandırabildiklerinin altını çizerek kendisinin de bu süreçte Afrika'ya ilişkin birçok araştırma yaptığını ve Akon'ın beklentilerini tam anlamıyla karşılayacak aşamaya geldiğini dile getirdi.

Projeyi ilk duyduğunda çok heyecanlandığını kaydeden Bakri, şöyle devam etti:

"Dünyada başka fütüristik projeler var ama bu ölçekte ilkiz. Afrika'da zaten örneği yok. 150 ile 300 bin kişinin yaşayıp çalışacağı, üreteceği bir şehirden bahsediyoruz. Tabii buna sadece yaşam alanı, barınma düzeyinde bakmamak lazım. Projenin asıl dayandığı nokta sanayi ve üretim. Uluslararası bir şehir olacak. Sadece kripto Akoin kullanılacak. Akon City, mimaride beklentiyi başka bir noktaya taşıyacak."

- 6 milyar dolarlık Akon City



Yaklaşık 850 hektar araziye kurulacak 6 milyar dolarlık projenin yapımına gelecek yıl başlanacak. Fütüristik ve sürrealist olarak tanımlanan Akon City'de sadece kripto para Akoin geçerli olacak.



Mimarisinde Afrika heykel sanatından esinlenilen projede ağırlıklı olarak metal ve cam tercih edilecek. Afrika sinemasının da buluşma noktası olması planlanan şehirde 4 büyük film stüdyosu ve bir medya merkezi yer alacak.



Akon City'de, teknoparklar, 4 üniversite kampüsü, 10 bin yataklı hastanenin yanı sıra Afrika kültürü köyü de inşa edilecek. Resort ve iş merkezlerinin de yanı sıra şehirde, 54 Afrika ülkesinden ilhamla 54 odalı bir otel de ziyaretçi ağırlayacak.







