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Ünlü sanatçılar Karacasu’da sahne alacak

Aydın’ın Karacasu ilçesinde 23,24 ve 25 Ağustos tarihlerinde 32.

18 Ağustos 2019 Pazar 10:19
Ünlü sanatçılar Karacasu’da sahne alacak

Aydın’ın Karacasu ilçesinde 23,24 ve 25 Ağustos tarihlerinde 32. Uluslararası Karacasu Afrodisias Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali düzenlenecek. Festivalde Buray, Lara ve Yıldırım Yıldızdoğan sahne alacak.


Karacasu, 32. Uluslararası Karacasu Afrodisias Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali’ne hazırlanıyor. Karacasu Belediyesi ise festivale bir hafta kala konser programını açıklayarak, tüm vatandaşları festivale davet etti. 23 Ağustos Cuma günü saat: 16.00’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak olan festivalde Atatürk büstüne çelenk konularak kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek. Protokol konuşmaları, mehteran ve halk oyunları gösterilerinin ardından vatandaşlar ve protokol stantları ziyaret edilmesi ile gündüz programı son bulacak. Saat: 20.00’da XProject DJ Metehan Çiftçi performansı ile konser programı başlayacak ve Karacasu halkı saat: 21.00’da Yıldırım Yıldızdoğan konseri ile coşacak. 24 Ağustos Cumartesi akşamı saat: 21.00’da sahnede yine XProject DJ Metehan Çiftçi olacak.


Dedebağ Keşkek Hayrı yapılacak


Festivalin son günü 25 Ağustos Pazar günü ise gün boyu Dedebağ Türbesi Mesire Alanı’nda ve Cumhuriyet Meydanı’nda geleneksel 737. Dedebağ Keşkek Hayrı yapılacak. Saat: 19.30’da halk oyunları ile başlayacak olan kapanış akşamında ünlü sanatçılar Lara ve Buray sahne alacak. Saat: 20.00’da ilk olarak Lara sahneye çıkacak. 22.00’da Buray’ın sahne alacağı konser ile 32. Uluslararası Karacasu Afrodisias Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali son bulacak.


Başkan İnal tüm vatandaşları davet etti


Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, Karacasu’nun tanıtımına katkı sağlayan 32. Uluslararası Karacasu Afrodisias Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali’nin hayırlara vesile olmasını dileyerek tüm vatandaşları festivale davet etti.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 10:19
  1. sanat
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